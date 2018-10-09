Несколько десятков спортсменов вошли в список номинантов на «Золотой мяч»

Его опубликовал на своём сайте журнал «Франс-футбол».

Всего в число претендентов на награду вошли 30 футболистов. Среди них — нападающий туринского «Ювентуса"Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси, полузащитник Лука Модрич, а также форварды Гарет Бейл и Карим Бензема из мадридского «Реала», Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» и Эдинсон Кавани и Неймар из «Пари Сен-Жермен».

«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе. Которого определяли спортивные журналисты. В 2010 году французское издание и Международная Федерация Футбола объявили о слиянии наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» . Однако в сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

Последние 2 года трофей доставался Криштиану Роналду.