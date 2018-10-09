До 10 пассажирских поездов могут не попасть вовремя к месту назначения из-за обрушения моста в Приамурье

При задержке более чем на четыре часа для пассажиров обещают организовать питание.

Сейчас движение по Транссибирской магистрали приостановлено. Специалисты расчищают пути, в том числе убирают стоящий на одном из них состав, обследуют устоявшие при обрушении пролеты моста. В дальнейшем его решили демонтировать. В разборе завалов задействованы три восстановительных поезда. Вопрос привлечения дополнительных средств от Минобороны рассмотрят на заседании специальной комиссии. В пресс-службе регионального правительства отмечают, что на данном этапе главная задача – не допустить транспортного коллапса. К месту происшествия выехали губернатор и министр транспорта и строительства.

Авария произошла в городе Свободный Амурской области рано утром по местному времени (в Москве была глубокая ночь). Два пролета виадука 1982 года постройки, который связывает две части города, рухнули на главный путь Транссибирской магистрали. В момент обрушения по мосту ехал тяжелый грузовик. Теперь это и называют предварительной причиной аварии. К счастью, никто не погиб. Судя по видео в интернете, буквально за считанные секунды до ЧП под мостом проехал грузовой состав. Пострадал водитель грузовика – он госпитализирован.

В связи с инцидентом в Свободном введен режим чрезвычайной ситуации. Прокуратура начала проверку.