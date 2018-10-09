Петербурге неизвестные подожгли редакцию Федерального агентства новостей
В Санкт-Петербурге неизвестные подожгли редакцию Федерального агентства новостей, которое входит в медиа-империю бизнесмена Евгения Пригожина. Как пишет интернет-издание «Фонтанка.ру», минувшей ночью кто-то разбил стекло на первом этаже и бросил в помещение зажигательную смесь. В редакции находились 3 человека. Они сидели далеко от окна, поэтому никто не пострадал. Охрана смогла самостоятельно справиться с возгоранием.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Комментарии16
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gvs 09 октября 2018 | 11:15
ФАНовое агентство не горит. И не тонет! ))))
novirusisch 09 октября 2018 | 11:18
gvs:Рекламу себе делаю.т ребятки. Крму это дерьмо нужно,
чтобы о него пачкаться.
Зажигательную смесь им бросили в окно. Что это такое? Может курительную смесь?
eniro 09 октября 2018 | 11:28
novirusisch: Так уже арестовали же троих... за бомбы? Что, по всей России началось, или никогда и не заканчивалось?
opiatnovyi63 09 октября 2018 | 11:32
eniro: Пригожинцы в трауре..
opiatnovyi63 09 октября 2018 | 11:35
eniro: Федеральное агенство дезы и желтизны..
novirusisch 09 октября 2018 | 11:18
gvs:Рекламу себе делаю.т ребятки. Крму это дерьмо нужно,
чтобы о него пачкаться.
Зажигательную смесь им бросили в окно. Что это такое? Может курительную смесь?
timbuktu 09 октября 2018 | 11:20
судя по всему, далеко не все " Россияне восхищены поступком Скабеевой, выгнавшей Исаева из студии" ))
wargen 09 октября 2018 | 11:24
В новости не верно написано, в редакции фан, людей ни когда не было.
alex_melnikov Алексей Мельников 09 октября 2018 | 11:26
Поплыли "в революцию дальше" ...
Довел Путин страну "до ручки".
yralez 09 октября 2018 | 11:26
Достаточно было ведра дерьма.
И все равно почерк знаком.
piter_ug 09 октября 2018 | 11:30
Небось свои же - кому-то денежек недодали.
icf 09 октября 2018 | 11:30
Либероидные хунвэйбины в своей оголтелой борьбе с инакомыслящими пробивают очередное днище...
pavelmistery 09 октября 2018 | 11:39
icf:
- Угрожают;
- Обливают зеленкой;
- Обливают мочой;
- Обливают фекалиями;
- Избивают;
- Ломают или поджигают машины и дома;
- Сажают по надуманным обвинениям;
- Убивают.
Либероидные хунвэйбины? Нет, обыкновенные "патриоты"..
malinskii 09 октября 2018 | 11:32
питерские партизаны?
kama 09 октября 2018 | 11:38
Питерские партизаны?
ura_123 09 октября 2018 | 11:39
Шугнули ночную смену патриков?