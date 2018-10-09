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11:00, 09 октября 2018

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проведет первое заседание правительства

Ранее он уже говорил, о том, какие вызовы стоят перед городом и страной.

Александр Беглов впервые после своего назначения на пост временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга встретится с членами правительства. Подобные заседания должны проходить каждую неделю, однако бывший губернатор Георгий Полтавченко проводил их крайне редко. Станут ли они теперь традицией пока неясно. Несколько месяцев назад, выступая перед студентами Политехнического университета, Беглов говорил о главных задачах, которые стоят перед Россией и Петербургом. Тогда среди них он называл повышение рождаемости, создание нового ядерного оружия, а также «защиту молодого поколения от управления сознанием из вне» конец цитаты. О чем он будет говорить сегодня пока неизвестно, но после своего вступления в должность врио губернатора, Беглов обещал в первую очередь улучшить ситуацию в сфере ЖКХ.

Бывшему губернатору Петербурга Георгию Полтавченко после отставки Владимир Путин предложил возглавить Объединенную судостроительную корпорацию

Комментарии

6

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danko1 09 октября 2018 | 11:12

И такой дикарь с повышенной агрессией возглавляет бывшую культурную столицу России, ставшую бандитским Петербургом.

timbuktu 09 октября 2018 | 11:24

danko1: и что все заладили - "культурная да культурная": питерские рулят страной - что в ней появилось культурного-то ? правильно - милонов!

danko1 09 октября 2018 | 11:29

timbuktu: Так я написала "бывшая".

timbuktu 09 октября 2018 | 11:39

danko1: не принимается

ибо все эти ротенберги не из анадыря в питере появились

aleks50 Алексей Клубников 09 октября 2018 | 11:16

Сознание из вне это поток путинского киселя из зомбоящика. Молодёжь телевизор игнорирует, это участь бегловых.

biathlete 09 октября 2018 | 11:32

"Так, К следующему заседанию всем членам правительства Санкт-Петербурга иметь на голове шапочки из фольги защищающие от американского излучения."

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