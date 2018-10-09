Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проведет первое заседание правительства

Ранее он уже говорил, о том, какие вызовы стоят перед городом и страной.

Александр Беглов впервые после своего назначения на пост временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга встретится с членами правительства. Подобные заседания должны проходить каждую неделю, однако бывший губернатор Георгий Полтавченко проводил их крайне редко. Станут ли они теперь традицией пока неясно. Несколько месяцев назад, выступая перед студентами Политехнического университета, Беглов говорил о главных задачах, которые стоят перед Россией и Петербургом. Тогда среди них он называл повышение рождаемости, создание нового ядерного оружия, а также «защиту молодого поколения от управления сознанием из вне» конец цитаты. О чем он будет говорить сегодня пока неизвестно, но после своего вступления в должность врио губернатора, Беглов обещал в первую очередь улучшить ситуацию в сфере ЖКХ.

Бывшему губернатору Петербурга Георгию Полтавченко после отставки Владимир Путин предложил возглавить Объединенную судостроительную корпорацию