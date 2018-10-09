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11:00, 09 октября 2018

«Незыгарь»: Владимир Путин, по некоторым данным, может инициировать конституционную реформу

Владимир Путин, по некоторым данным, может инициировать конституционную реформу. Ожидается, что изменения вступят в силу уже в этом году.

Реформа основного закона страны позволит создать новую конституционную модель власти и устроить проведение досрочных президентских выборов. Об этом пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на анонимный политический телеграм-канал «Незыгарь». Неназванный источник «осторожно допустил», что в канун 25-летия российской Конституции, президент может инициировать поправки, которые до наступления Нового года одобрит Федеральное собрание. Более подробно суть нововведений не раскрывается.

Вместе с тем интернет-издание напомнило, что согласно опросу, результаты которого на днях опубликовал «Левада-центр», менее чем за год доверие россиян к президенту снизилось на 20 процентных пунктов. Наибольшее падение, по данным аналитиков, произошло за последние три месяца. В качестве причин директор исследовательской организации Лев Гудков назвал окончание «крымской эйфории», повышение налогов, рост цен и пенсионную реформу.

День российской Конституции отмечается 12 декабря.

Комментарии

32

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tv_victim 09 октября 2018 | 11:06

Ну дык! Это ж, на минуточку, ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ! Гарант, а не хрен с бугра....

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 11:08

Владимир Путин может инициировать конституционную реформу / - Введение официальной должности ЦАРЬ?????

tv_victim 09 октября 2018 | 11:18

johnbmw: Кто его знает... Но опыт подсказывает, что если в нормальных странах руководство живет по закону и закон ограничивает их "хотелки", то у нас чуть только закон начинает мешать полету начальственного бреда - тут же закон меняется или просто аннулируется. На место мешающего закона 450 лап в едином порыве, нажатием нужной кнопки выдумывают и принимают какой-нибудь законишко "на злобу дня"... А потом, типа, все по закону! Только "закон"-то выдуман буквально вчера и только для решения сиюминутной заминки начальства....

cris_robin 09 октября 2018 | 11:24

Незыгарь допустил что у путина будет пожизненнная верховная должность "Нецарь" .

alexsokoll 09 октября 2018 | 11:36

cris_robin:

Кто такой Незыгарь и с чего его фантазии печатает Эхо???

Недавно какой то Ханыгин озвучивал свои наркотичнские фантазии, а Эхо 3 дня в каждом блоке новостей повторяло.

vgames1 09 октября 2018 | 11:19

johnbmw: Зачем сразу царь? Просто путин будет объявлен должностью и именем нарицательным, типа Путин Российской Федерации))

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 11:24

vgames1: ... вариант, к сожалению, в нашем ДУРДОМЕ возможный :-(((((

danko1 09 октября 2018 | 11:09

tv_victim: "Гарант" Конституции решил прекратить нарушать Конституцию и узаконить беззаконие?
У него для принятия любых поправок большинство конституционное из его холуёв, избранных с нарушением старой Конституции, есть.

serge_moro 09 октября 2018 | 11:15

danko1: Чтобы вернуть 3 триллиона долларов стыренных кооперативом Озеро,за 20 лет необходимо их всех арестовать и судить .Независимый суд 100 % приговорит всех озерных к пожизненному заключению с полной конфискацией всего имущества и без права помилования.Как только озерные окажутся в тюрьме нужно продавать билеты на просмотр бывших воров-миллиардеров за 60 долларов . Думаю за 10 лет пройдет около миллиарда посетителей из разных стран мира и 3 триллиона будут возвращены в казну. Очередь будет намного больше,чем в советское время в Мавзолей Ленина. Сотни миллионов людей будут стремится увидеть своими глазами последнего диктатора-тирана России и его приблеженную мафиозную свиту.Я думаю,что на них можно отбить не только отбивную по-Золотову ,но и все деньги,которые они грабили все 20 лет.

За дополнительные 50 долларов можно забрасывать элитных зэков тухлыми яйцами, гнилыми помидорами и даже плевать на них. Пусть эти подонки испытают то,что испытывали простые россияне,когда все Озеро плевало на Конституцию и на свой народ.,грабя его 24 часа ,7 дней в неделю на протяжении 20 лет..

tom_tom 09 октября 2018 | 11:30

— Изя, а почему Россия считается федерацией?
— Потому, Сёма, что Россия — это объединение двух субъектов. Того, что находится внутри третьего транспортного кольца Москвы и того, что снаружи.

good_sky 09 октября 2018 | 11:08

Сегодня день рождения Бориса Немцова
А на "Эхе Москвы" об этом ни слова!

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 11:09

good_sky: а вы ОТКУДА знаете? если не Секрет конечно ....

danko1 09 октября 2018 | 11:16

johnbmw: Им в методичке мерзкие комментарии по этому поводу заготовили, а возможности их выложить у портянок нет.

good_sky 09 октября 2018 | 11:17

johnbmw:
Борис Ефимович Немцов
Бывший Вице-премьер-министр России
Картинки по запросу день рождения Бориса Немцова
Дата рождения: 9 октября 1959 г.
Место рождения: Сочи, Россия

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 11:22

good_sky: СПЕЦИАЛЬНО искали? Где? ПОЧЕМУ именно сегодня????

tv_victim 09 октября 2018 | 11:12

good_sky: И что? Чем вам так дорог этот карьерный чинуша, который топил за Путина и был миллиардером?

good_sky 09 октября 2018 | 11:24

tv_victim:
Кривить душой не стану
Мне он "по барабану"
А вот хомячки забыли своего героя
Не слышно их по нему воя!

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 11:27

именно потому, что good_sky: "Мне он "по барабану" " - вы привели справку о нём????

(комментарий скрыт)

lager23 09 октября 2018 | 11:10

Пыня вертит задницей как уж на сковородке, хочет всегда быть самым главным, править как Сталин, и жить как Абрамович

vasya_von_smetankin 09 октября 2018 | 11:19

Населению срочно нужна новая доза!
Из президента - в цари, Казахстан и Беларусь - трепещите!

apels 09 октября 2018 | 11:20

Самодержавие? Никакая демократическая реформа Путину сейчас не поможет. В случае выборов и он и партия власти имеют мало шансов. Хунта, приход к власти военных, военное положение... ну нили царь :)

komandarm___1968 09 октября 2018 | 11:25

Незыгарь - что за зверь такой? )

jamba 09 октября 2018 | 11:26

Понятно, что это попытка хитрой трансформации)) Но, разве возможно изменение Конституции только через СФ? Впрочем, "институты" в стране настолько деградированны, что возможно все!)

nernerr 09 октября 2018 | 11:27

С присоединением Белоруссии ничего не вышло. ;)))))))

aleks50 Алексей Клубников 09 октября 2018 | 11:27

Как ему хочется быть главнюком.

piterrr 09 октября 2018 | 11:31

И ничего удивительного!..Этот гэбистский помощник ректора и так называемый "гарант конституции" пойдёт на всё чтобы сохранить и преумножить наворованное им в России!

abidas 09 октября 2018 | 11:33

Га́й Ю́лий Це́зарь А́вгуст Герма́ник,
римский император (Калигула)
Через год после начала своего правления Калигула объявил себя богом.
Он ходил в одежде божеств и с их атрибутами –
молнией Юпитера, трезубцем Нептуна и жезлом Плутона, а иногда ... даже в одежде Венеры.

cromwel 09 октября 2018 | 11:34

Диктатор хочет узаконить пожизненное царствование.

wargen 09 октября 2018 | 11:36

Хреново, что они наверняка спланировали какое-нибудь нехорошее событие, для благовидного введения чп в стране и создания военного совета во главе спутиным со всей полнотой власти над силовиками и несменяемости вождя. Президентскую должность оставят медведеву - пусть играется.

ppvngavr 09 октября 2018 | 11:37

Похоже, готовит себе пожизненное... заключение :)
Об этом - в публикации:
"На пути к катастрофе": http://www.proza.ru/2018/04/10/1117

almswiss 09 октября 2018 | 11:37

Как еще нужно оттрахать конституцию?

anemon 09 октября 2018 | 11:40

Одну реформу уже сынициировал, хватит! Следующая будет с тем же успехом. Ему бы уже о душЕ подумать, а не о вредительских для россиян инициативах.

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