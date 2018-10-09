«Незыгарь»: Владимир Путин, по некоторым данным, может инициировать конституционную реформу...

Владимир Путин, по некоторым данным, может инициировать конституционную реформу. Ожидается, что изменения вступят в силу уже в этом году.

Реформа основного закона страны позволит создать новую конституционную модель власти и устроить проведение досрочных президентских выборов. Об этом пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на анонимный политический телеграм-канал «Незыгарь». Неназванный источник «осторожно допустил», что в канун 25-летия российской Конституции, президент может инициировать поправки, которые до наступления Нового года одобрит Федеральное собрание. Более подробно суть нововведений не раскрывается.

Вместе с тем интернет-издание напомнило, что согласно опросу, результаты которого на днях опубликовал «Левада-центр», менее чем за год доверие россиян к президенту снизилось на 20 процентных пунктов. Наибольшее падение, по данным аналитиков, произошло за последние три месяца. В качестве причин директор исследовательской организации Лев Гудков назвал окончание «крымской эйфории», повышение налогов, рост цен и пенсионную реформу.

День российской Конституции отмечается 12 декабря.