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11:00, 09 октября 2018

«Незыгарь»: Владимир Путин, по некоторым данным, может инициировать конституционную реформу

Владимир Путин, по некоторым данным, может инициировать конституционную реформу. Ожидается, что изменения вступят в силу уже в этом году.

Реформа основного закона страны позволит создать новую конституционную модель власти и устроить проведение досрочных президентских выборов. Об этом пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на анонимный политический телеграм-канал «Незыгарь». Неназванный источник «осторожно допустил», что в канун 25-летия российской Конституции, президент может инициировать поправки, которые до наступления Нового года одобрит Федеральное собрание. Более подробно суть нововведений не раскрывается.

Вместе с тем интернет-издание напомнило, что согласно опросу, результаты которого на днях опубликовал «Левада-центр», менее чем за год доверие россиян к президенту снизилось на 20 процентных пунктов. Наибольшее падение, по данным аналитиков, произошло за последние три месяца. В качестве причин директор исследовательской организации Лев Гудков назвал окончание «крымской эйфории», повышение налогов, рост цен и пенсионную реформу.

День российской Конституции отмечается 12 декабря.

Комментарии

16

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russky77 09 октября 2018 | 11:04

Боже, Сцаря храни!

pattrick 09 октября 2018 | 11:09

«Незыгарь»: Владимир Путин, по некоторым данным, может инициировать конституционную реформу...

Информированные вафлеры из "Незыгаря" похожи на лысого минетчи... политолога Валерия Соловья, который каждую (!) осень предсказывал, что в следующем году В.Путин подаст в отставку и будут назначены досрочные президентские выборы с участием приемника ВВП.

vitaminoz 09 октября 2018 | 11:14

pattrick: ублюдочные патрики точно также обзывали вбросом предстоящий отъем пенсий в элехтората

pattrick 09 октября 2018 | 11:21


Я это связываю с возрастающей конкуренцией в среде русофобского пропагандистского говна, замешанного на появившихся в интернете ресурсных возможностях, типа "телеграм-каналов", "ютуб-каналов", "инстаграмов", "твиттеров"... где любой человек, ссылаясь на свои источники в Кремле, может гнать любую пургу.

polikarpich 09 октября 2018 | 11:25

pattrick: Запрети немедленно. Дай указание.

(комментарий скрыт)

alena01 09 октября 2018 | 11:05

Самое время свалить...
Завтра могут и в канаве найти...

mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 11:05


Неужели нацдилер обиделся на неблагодарное народонаселение за падение уровня любви к нему и готовит народу новогодний "подарок"?

yralez 09 октября 2018 | 11:05

Главное, чтобы осталось главное положение---- срок президенства был не более двух раз подряд, а с перерывом можно.

И начинать выборы путина с 24 года по новой.......на два срока.

good_sky 09 октября 2018 | 11:06

Сегодня день рождения Бориса Немцова
А на "Эхе Москвы" об этом ни слова!

serg1667 09 октября 2018 | 11:07

Да ушел бы он в день Конституции в отставку и эта была бы самая хорошая реформа...

opiatnovyi63 09 октября 2018 | 11:08

Видимо, желает быть императором всея Руси и прилегающих территорий!

polikarpich 09 октября 2018 | 11:10

opiatnovyi63: Но зачем ему понадобились досрочные выборы?

sensei54 09 октября 2018 | 11:21

polikarpich: "О! — сказал Остап. — Там внутри есть все: пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, жена-графиня, собственный биллиард, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле и, главное, мои маленькие друзья, слава и власть, которую дают деньги." (с)

biathlete 09 октября 2018 | 11:10

Придёт и скажет: да, простите, россияне, я был не прав. «Не более двух сроков подряд» означает «не более двух сроков», а не «любое количество сроков, но не подряд». Поэтому давайте внеочередные выборы, а я улетаю на Марс. Бог храни Россию. Всех благ. Бывайте здоровы. Живите богато. Целую в жопу. Ваш Путин»

vitaminoz 09 октября 2018 | 11:16

biathlete: не на марс, а в ЦАР)

novirusisch 09 октября 2018 | 11:30

vitaminoz: ,В ЦАР нельзя, аналогии нехорошие. ЦАР раньше империей был, тоже центрально-африканской.
император Бокасса брольшой друг СССР был, что для императора странно, но для людоеда естественно. А он людоед был натуральный.
Из провинившихся министров ему обед готовили. И он им оставшихся министров угощал.
так что путину в ЦАР нельзя, подумают,
что и он министров ест.

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