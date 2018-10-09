«Незыгарь»: Владимир Путин, по некоторым данным, может инициировать конституционную реформу
Владимир Путин, по некоторым данным, может инициировать конституционную реформу. Ожидается, что изменения вступят в силу уже в этом году.
Реформа основного закона страны позволит создать новую конституционную модель власти и устроить проведение досрочных президентских выборов. Об этом пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на анонимный политический телеграм-канал «Незыгарь». Неназванный источник «осторожно допустил», что в канун 25-летия российской Конституции, президент может инициировать поправки, которые до наступления Нового года одобрит Федеральное собрание. Более подробно суть нововведений не раскрывается.
Вместе с тем интернет-издание напомнило, что согласно опросу, результаты которого на днях опубликовал «Левада-центр», менее чем за год доверие россиян к президенту снизилось на 20 процентных пунктов. Наибольшее падение, по данным аналитиков, произошло за последние три месяца. В качестве причин директор исследовательской организации Лев Гудков назвал окончание «крымской эйфории», повышение налогов, рост цен и пенсионную реформу.
День российской Конституции отмечается 12 декабря.
Комментарии16
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russky77 09 октября 2018 | 11:04
Боже, Сцаря храни!
pattrick 09 октября 2018 | 11:09
«Незыгарь»: Владимир Путин, по некоторым данным, может инициировать конституционную реформу...
Информированные вафлеры из "Незыгаря" похожи на лысого минетчи... политолога Валерия Соловья, который каждую (!) осень предсказывал, что в следующем году В.Путин подаст в отставку и будут назначены досрочные президентские выборы с участием приемника ВВП.
vitaminoz 09 октября 2018 | 11:14
pattrick: ублюдочные патрики точно также обзывали вбросом предстоящий отъем пенсий в элехтората
pattrick 09 октября 2018 | 11:21
Я это связываю с возрастающей конкуренцией в среде русофобского пропагандистского говна, замешанного на появившихся в интернете ресурсных возможностях, типа "телеграм-каналов", "ютуб-каналов", "инстаграмов", "твиттеров"... где любой человек, ссылаясь на свои источники в Кремле, может гнать любую пургу.
polikarpich 09 октября 2018 | 11:25
pattrick: Запрети немедленно. Дай указание.
alena01 09 октября 2018 | 11:05
Самое время свалить...
Завтра могут и в канаве найти...
mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 11:05
Неужели нацдилер обиделся на неблагодарное народонаселение за падение уровня любви к нему и готовит народу новогодний "подарок"?
yralez 09 октября 2018 | 11:05
Главное, чтобы осталось главное положение---- срок президенства был не более двух раз подряд, а с перерывом можно.
И начинать выборы путина с 24 года по новой.......на два срока.
good_sky 09 октября 2018 | 11:06
Сегодня день рождения Бориса Немцова
А на "Эхе Москвы" об этом ни слова!
serg1667 09 октября 2018 | 11:07
Да ушел бы он в день Конституции в отставку и эта была бы самая хорошая реформа...
opiatnovyi63 09 октября 2018 | 11:08
Видимо, желает быть императором всея Руси и прилегающих территорий!
polikarpich 09 октября 2018 | 11:10
opiatnovyi63: Но зачем ему понадобились досрочные выборы?
sensei54 09 октября 2018 | 11:21
polikarpich: "О! — сказал Остап. — Там внутри есть все: пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, жена-графиня, собственный биллиард, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле и, главное, мои маленькие друзья, слава и власть, которую дают деньги." (с)
biathlete 09 октября 2018 | 11:10
Придёт и скажет: да, простите, россияне, я был не прав. «Не более двух сроков подряд» означает «не более двух сроков», а не «любое количество сроков, но не подряд». Поэтому давайте внеочередные выборы, а я улетаю на Марс. Бог храни Россию. Всех благ. Бывайте здоровы. Живите богато. Целую в жопу. Ваш Путин»
vitaminoz 09 октября 2018 | 11:16
biathlete: не на марс, а в ЦАР)
novirusisch 09 октября 2018 | 11:30
vitaminoz: ,В ЦАР нельзя, аналогии нехорошие. ЦАР раньше империей был, тоже центрально-африканской.
император Бокасса брольшой друг СССР был, что для императора странно, но для людоеда естественно. А он людоед был натуральный.
Из провинившихся министров ему обед готовили. И он им оставшихся министров угощал.
так что путину в ЦАР нельзя, подумают,
что и он министров ест.