На учениях в Дагестане затонул бронетранспортёр
На учениях в Дагестане затонул бронетранспортёр. Один человек погиб, ведутся поиски второго. Как стало известно сегодня, инцидент произошёл ещё 7 октября. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.
Официального подтверждения этой информации нет.
Комментарии3
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woodworld 09 октября 2018 | 10:54
Главное, что учения успешны: картонные муляжи противника повержены!
gvs 09 октября 2018 | 10:56
Он утонул
(ВВП) (с)
yralez 09 октября 2018 | 11:02
Гвардия золотова снова в бою