На учениях в Дагестане затонул бронетранспортёр. Один человек погиб, ведутся поиски второго. Как стало известно сегодня, инцидент произошёл ещё 7 октября. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.

Официального подтверждения этой информации нет.