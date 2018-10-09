Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге преступников, которые занимались изготовлением самодельных взрывных устройств

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге и Петрозаводске трёх преступников, которые занимались изготовлением самодельных взрывных устройств. При обысках у них нашли около сорока бомб, а также различное орудие и боеприпасы.

Задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.