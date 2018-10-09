Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге преступников, которые занимались изготовлением самодельных взрывных устройств
Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге и Петрозаводске трёх преступников, которые занимались изготовлением самодельных взрывных устройств. При обысках у них нашли около сорока бомб, а также различное орудие и боеприпасы.
Задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии8
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vasyakirin 09 октября 2018 | 10:37
шарики водородом надували?
venedikt_pidarass 09 октября 2018 | 10:45
vasyakirin: Сильно не расслабляйся, твои пальчики там засветились!
hihi2raza 09 октября 2018 | 10:41
Да да, а еще копали тоннель в Японию!
venedikt_pidarass 09 октября 2018 | 10:42
Ленка Анальная к революции готовится. Есть доказательства, что задержанные и Сенцов одна банда.
tv_victim 09 октября 2018 | 10:52
«Лужин был ошарашен. На подведомственной ему территории и раньше попадались шпионы, но всех их либо придумывал сам Лужин, либо его подчиненные. Можно было предположить, что этого Курта выдумали там, в Центре, но ведь не спросишь, выдумали они его или он настоящий. Несведущему человеку может показаться: какая разница? А разница существенная. Потому что выдуманного Курта можно найти в две минуты: хватай любого, назови его Куртом и – в кутузку. А если он настоящий… Вот с настоящим работать было труднее. Опыта не хватало.»
В. Войнович «Перемещенное лицо»
yralez 09 октября 2018 | 10:57
Бедные таджики.....пришла пора сбора урожая.
Чекистами.
biathlete 09 октября 2018 | 10:59
А-а-а.... Зевота от таких новостей.
Эти со своим Патрушевым ещё за рязанский сахар внятно не ответили.
spbdweller 09 октября 2018 | 11:05
А руководили ими из-за рубежа. И мы даже знаем из-за какого.