Суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих
В Барнауле суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих после публикации картинок в соцсети «ВКонтакте». На этом настаивали и прокуратура и защита.
Адвокат Алексей Бушмаков считает, что после изучения новых обстоятельств дело в отношении Мотузной будет закрыто.
Комментарии3
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pattrick 09 октября 2018 | 10:42
Суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, которую обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих...
Всуньте Машке Мотузной по самые помидоры.
venedikt_pidarass 09 октября 2018 | 10:49
pattrick: ... туда и танк спокойно заедет. Так что помидорами её не испугать.
vlabumur 09 октября 2018 | 10:58
ст. 148 УК РФ давно пора отменить.
Это какой-то... позор...((С)