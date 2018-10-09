«Незыгарь»: Владимир Путин может инициировать конституционную реформу

Об этом сообщает телеграм-канал «Незыгарь». По его данным, такую возможность осторожно допускают информированные источники. Они отмечают, что реформа может начаться в канун 25-летия Конституции России. Она позволит создать новую модель власти и инициировать проведение досрочных выборов президента.