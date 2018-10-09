«Незыгарь»: Владимир Путин может инициировать конституционную реформу
Об этом сообщает телеграм-канал «Незыгарь». По его данным, такую возможность осторожно допускают информированные источники. Они отмечают, что реформа может начаться в канун 25-летия Конституции России. Она позволит создать новую модель власти и инициировать проведение досрочных выборов президента.
Комментарии48
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vladimirgornitsky 09 октября 2018 | 11:20
В принципе вполне правдоподобно. Такие реформы нужны, чтобы человек, без которого нет России, мог на законном основании оставаться у власти столько, сколько позволит ему природа или соратники с шарфами и табакерками.
ed10075 09 октября 2018 | 11:24
Ну вот и до Конституции он добрался. Ничего хорошего для граждан это не сулит.