«Диссернет» обнаружил плагиат в научных работах экспертов Рособрнадзора
Это ведомство занимается лицензированием и госаккредитацией российских вузов.
Группа, перепроверяющая защищенные диссертации, решила изучить труды сотрудников Рособрнадзора, поскольку доверие к их проверкам было, по мнению членов «Диссернета», подорвано. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на авторов доклада, специалисты выборочно проверили диссертации 224 экспертов из более чем двух тысяч и обнаружили множество нарушений академической этики: плагиат в диссертациях, плагиат в научных статьях или участие в защите «токсичной» работы другого лица — например, в качестве оппонента или консультанта.
Прямые некорректные заимствования были найдены у 48 экспертов. Еще 23 человека попались на подлоге — они взяли чужую диссертацию и заменили там объект исследования. Минимум 22 эксперта приняли участие в защите более чем пяти фальшивых диссертаций.
В итоге «Диссернет» сделал вывод, что «российские вузы проверяют и аккредитуют люди, чьи профессиональные качества гораздо ниже, чем у проверяемых». В Рособрнадзоре с подобными обвинениями не согласились.
Полный список авторы доклада планируют опубликовать до 14 октября.
Комментарии8
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polsan 09 октября 2018 | 10:10
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
А.Пушкин
vikwlad 09 октября 2018 | 10:15
Куда не плюнь в путинскую вертикаль власти, обязательно попадёшь в мошенника или вора.
tv_victim 09 октября 2018 | 10:13
А вы что, хотите, чтобы за образованием образованные надзирали? Вы еще скажите, что вообще должны работать только специалисты в своих областях, а не родственники, любовницы или особо преданные начальству подхалимы.... Это на экстремизЬм тянет, на подрыв основ!
zolingen 09 октября 2018 | 10:26
Диссернету респект!
timbuktu 09 октября 2018 | 10:30
как в школе списывали,так и далее - в россии стиль жизни такой: кто не списывает, тот не сидит на прибыльной должности
compare 09 октября 2018 | 10:35
возникает вопрос: а есть вообще,настоящие диссертанты среди властных структур? скорее всего,ответа нет,как и самих "настоящих"...
nns33 09 октября 2018 | 10:37
Мафия уже и в Науке рулит. Какие " эксперты" такая и Наука.
sofist22 09 октября 2018 | 10:53
"Еще 23 человека попались на подлоге..." "В Рособрнадзоре с подобными обвинениями не согласились". - это то, что мы называем "умом Россию не понять".
"Диссернет" обнаружил плагиат в научных работах экспертов Рособрнадзора" - а это "В Россию можно только верить".