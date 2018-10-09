«Диссернет» обнаружил плагиат в научных работах экспертов Рособрнадзора

Это ведомство занимается лицензированием и госаккредитацией российских вузов.

Группа, перепроверяющая защищенные диссертации, решила изучить труды сотрудников Рособрнадзора, поскольку доверие к их проверкам было, по мнению членов «Диссернета», подорвано. Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на авторов доклада, специалисты выборочно проверили диссертации 224 экспертов из более чем двух тысяч и обнаружили множество нарушений академической этики: плагиат в диссертациях, плагиат в научных статьях или участие в защите «токсичной» работы другого лица — например, в качестве оппонента или консультанта.

Прямые некорректные заимствования были найдены у 48 экспертов. Еще 23 человека попались на подлоге — они взяли чужую диссертацию и заменили там объект исследования. Минимум 22 эксперта приняли участие в защите более чем пяти фальшивых диссертаций.

В итоге «Диссернет» сделал вывод, что «российские вузы проверяют и аккредитуют люди, чьи профессиональные качества гораздо ниже, чем у проверяемых». В Рособрнадзоре с подобными обвинениями не согласились.

Полный список авторы доклада планируют опубликовать до 14 октября.