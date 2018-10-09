ГУ МВД по городу Москве завело уголовное дело после драки с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина

Главное управление МВД по городу Москве завело уголовное дело после драки с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, в которой пострадали два человека.

Информации о том, что Кокорин с Мамаевым, отдыхавшие в кафе в компании друзей, приняли участие в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, появилась накануне. Позднее в сети оказалось и видео с места событий, где человек, похожий на Александра Кокорина, наносит потерпевшему удар стулом. В официальном сообщении полиции имена участников драки не называют, но уточняют, что дело завели по статье «побои».

Футбольные клубы Зенит и Краснодар, за которые выступают игроки, отметили, что осуждают все формы насилия. И пообещали вынести собственные санкции по завершении расследования правоохранительных органов.

А Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что такое поведение Кокорина с Мамаевым роняет тень на весь российский футбол. И выразил уверенность, что данные игроки вряд ли смогут сыграть за национальную сборную.

Два года назад Кокорин с Мамаевым оказались в центре скандала с шампанским в Монако. СМИ опубликовали видео с вечеринки, на которой футболисты потратили больше €250 тысяч на напиток. Это произошло через несколько дней после того, как сборная России вылетела с Евро-2016.