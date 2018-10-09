ГУ МВД по городу Москве завело уголовное дело после драки с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина
Главное управление МВД по городу Москве завело уголовное дело после драки с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, в которой пострадали два человека.
Информации о том, что Кокорин с Мамаевым, отдыхавшие в кафе в компании друзей, приняли участие в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, появилась накануне. Позднее в сети оказалось и видео с места событий, где человек, похожий на Александра Кокорина, наносит потерпевшему удар стулом. В официальном сообщении полиции имена участников драки не называют, но уточняют, что дело завели по статье «побои».
Футбольные клубы Зенит и Краснодар, за которые выступают игроки, отметили, что осуждают все формы насилия. И пообещали вынести собственные санкции по завершении расследования правоохранительных органов.
А Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что такое поведение Кокорина с Мамаевым роняет тень на весь российский футбол. И выразил уверенность, что данные игроки вряд ли смогут сыграть за национальную сборную.
Два года назад Кокорин с Мамаевым оказались в центре скандала с шампанским в Монако. СМИ опубликовали видео с вечеринки, на которой футболисты потратили больше €250 тысяч на напиток. Это произошло через несколько дней после того, как сборная России вылетела с Евро-2016.
Комментарии10
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tank_man 09 октября 2018 | 10:14
мнение об этих футболистах прямо-таки улучшилось)
dataan 09 октября 2018 | 10:35
Пить не умеют, в футбол играть тоже пока не умеют,... но орлы.
Может им попробовать себя в боях без правил. По всем признакам это ихнее. :)))
drtomsky 09 октября 2018 | 10:15
Они бы в футбол с такой страстью играли.
tv_victim 09 октября 2018 | 10:17
ЖЫвотные.....
stopkran1969 09 октября 2018 | 10:19
Ну и устройте им бой с хабибом - пусть спортом позаниматься на радость людям, и Золотова в клетку к ним - можно судьёй, можно потерпевшим
tv_victim 09 октября 2018 | 10:21
Да какая там сборная? За свой барак они должны играть, где-нибудь в лагерном чемпионате! Сотрясение мозга - серьезная травма. А за "хулиганку" можно спокойно и до пяти лет огрести.
clandestino 09 октября 2018 | 10:26
Зенит в Питере Краснодар в Краснодаре а Кокос с Мамаем в маскве стульями машут. WTF?
trustme 09 октября 2018 | 10:32
смотрел видео- людей сажают за сллво в фейсбуке а єти гнидьі безнаказанно бьют человека стулом
vlabumur 09 октября 2018 | 10:34
В Свое время потребовалось личное вмешательство генсека чтобы посадить Стрельцова.
Посадят ли этих скотов? сомневаюсь.
balya 09 октября 2018 | 10:44
Кто круче?... Чиновник не рассчитал свои силы, теперь в ход пошли возможности. А ребята - молодцы!