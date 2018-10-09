Александр Мишкин – настоящая фамилия сотрудника ГРУ «Александра Петрова»
Александр Мишкин – настоящая фамилия сотрудника ГРУ «Александра Петрова», которого британские власти подозревают в причастности к инциденту в Солсбери. Это выяснилось в ходе совместного расследования издания Insider и группы Billingcat. Другие подробности будут представлены общественности сегодня во второй половине дня, рассказал «Эху» шеф-редактор Insider Роман Доброхотов.
Ранее было установлено, что вторым подозреваемым в отравлении Скрипалей является сотрудник ГРУ Анатолий Чепига.
Комментарии23
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timbuktu 09 октября 2018 | 10:04
петров,тоже,вроде бы,неплохая фамилия...))
kottigr1 09 октября 2018 | 10:09
timbuktu: Тут нечему удивляться.. Если в руководство РФ и армии поставить бывшего сексота, то он даже из военных разведчиков сделает душегубцев, из военных врачей - отравителей, а из МО - сборище наемников со споротыми лычками..
opiatnovyi63 09 октября 2018 | 10:16
kottigr1:Этот , наверняка, трижды Герой РФ !
dataan 09 октября 2018 | 10:26
Ничто так не веселит утро под чашечку бодрящего британского чая Ахмад, как британские новости. :))))))))))))))))))))))))))
mymymy 09 октября 2018 | 10:36
dataan: А разве это не новости от слабоумного Хиггинса - беллинг кэта?
stopkran1969 09 октября 2018 | 10:40
dataan: опять чай с членом перепутал?
serge_moro 09 октября 2018 | 10:30
opiatnovyi63: В России вот уже второй век одна из любимых картин Шишкинские мишки.
Картина под названием **Утро в сосновом лесу*,написанная Шишкиным и Ставицким .Ставицкий нарисовал только медведицу и трех медвежат. Сейчас эта картина вызывает у меня другое чувство после того ,что Петров оказался Мишкиным. Хотелось бы видеть картину путинских мишкиных в солсберском лесу ,где врач Mишкин легко превращается в убийцу -отравителя и разыгравает спектакль с Чепигой,как они любят друг друга,намекая на педерастию. Уверен,что поступил приказ от Верховного пидараса,чтобы Чепига и Мишкин предстали перед публикой ,как педерасты ГРУ. Именно педерастами ГРУ восприняли многие их. Цель Верховного пидараса-маразматика была с триумфом достигнута..Мишки Шишкина отдыхают перед грушным Мишкиным
glotze7 09 октября 2018 | 10:33
opiatnovyi63: Не, он заявление не сумел заполнить.
dorin1987 09 октября 2018 | 10:09
timbuktu: Самое забавное, что фамилии и имена этих клоунов британцы уже знали, когда царек РФ нагло лгало, что они - гражданские, а потом эти пустоголовые петровы-васечкины лепетали про любовь к шпилям :)
seryj_wolk 09 октября 2018 | 10:21
dorin1987: Очередной этап выставления царя рфиков на посмешище. А как ехидно улыбался, когда говорил, что Боширов и Петров - невинные гражданские лица!
dataan 09 октября 2018 | 10:30
seryj_wolk: Все верно. Только Вы перепутали, у них там не царек в Британии, а королева. А в остольное да, Вы правы, опозорили ее по полной с этими Скрипалями. А как вытанцовывает у них премьерша.... :)))))))))))))))))))))))
dorin1987 09 октября 2018 | 10:38
_: /Вы перепутали, у них там не царек/ - "Сам дурак" - это единственное, что Вы можете сказать, когда царек РФ выглядит престарелым клоуном?
kryimzdick 09 октября 2018 | 10:06
Мишкин, Мишкин на чепигошишке
piterjanis 09 октября 2018 | 10:07
и у него не закрытый,а открытый перелом
noxepy_88 09 октября 2018 | 10:13
Теперь ждём, какая настаящая фамилия Александра Мишкина.
Спид-Инфо - ну очень интересная газета! (с)
stopkran1969 09 октября 2018 | 10:15
noxepy_88: тише, он же внебрачный
yralez 09 октября 2018 | 10:16
Врач -диверсант и убийца.....это по нашему !
drtomsky 09 октября 2018 | 10:17
Ну наконец наши спецслужбы прислушались к словам нацлидера о том, что к ним доктора надо послать.
vlabumur 09 октября 2018 | 10:25
Это какой-то... позор...((С)
sergo_25_26 09 октября 2018 | 10:34
Какая разница мишкин он или топтышкин - главное что он убийца, на службе у террористов и бандюков.
pstrak444 09 октября 2018 | 10:45
Представляю как этот доктор Менге вводил иньекцию Борису Березовскому, перед тем как выбить стул из под ног.
prof57 09 октября 2018 | 11:04
В фотошопе три ошибки - Лопухнулись они по трем пунктам. Сдвиг фото справа, покрытие по рубашке не должно было быть, паспорт выдан 17 лет назад, а фото Петрова-Мишина современное.
ox1 09 октября 2018 | 11:31
Нет, так не годится, а про девушку с пониженной социальной ответственностью, которая шумела в комнате "руссо туристо" почему ни слова. Не верю, что она из местных, наверняка тоже из ГРУ работает под прикрытием. И зовут ее на самом деле, по сведениям из некоторых источников, Света Машкина. А в сумочке наряду со спецтехникой визитки всего руководства ГРУ.