Александр Мишкин – настоящая фамилия сотрудника ГРУ «Александра Петрова», которого британские власти подозревают в причастности к инциденту в Солсбери. Это выяснилось в ходе совместного расследования издания Insider и группы Billingcat. Другие подробности будут представлены общественности сегодня во второй половине дня, рассказал «Эху» шеф-редактор Insider Роман Доброхотов.

Ранее было установлено, что вторым подозреваемым в отравлении Скрипалей является сотрудник ГРУ Анатолий Чепига.