По предварительным данным, никто не пострадал в результате пожара на складе боеприпасов под Черниговом

Военная прокуратура Украины возбудила дело о небрежном отношении военнослужащего к своим обязанностям.

Утром интенсивность взрыва составляла 2–3 в секунду. Из опасной зоны были эвакуированы более 10 тысяч человек. Что явилось причиной пожара, пока неизвестно. Локализовать возгорание пока не удаётся.