По предварительным данным, никто не пострадал в результате пожара на складе боеприпасов под Черниговом
Военная прокуратура Украины возбудила дело о небрежном отношении военнослужащего к своим обязанностям.
Утром интенсивность взрыва составляла 2–3 в секунду. Из опасной зоны были эвакуированы более 10 тысяч человек. Что явилось причиной пожара, пока неизвестно. Локализовать возгорание пока не удаётся.
Комментарии8
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tttyyy 09 октября 2018 | 10:19
Очередная операция Ы!
dataan 09 октября 2018 | 10:42
До чего довели Украину пиндосы. Крыма нет. Донбасс отделился. Народ обнищал. Боинг сбили. Склады с боеприпасами постоянно взрываются. Атомные станции в аварийном состоянии. А тут еще вчера топливо подорожало: стоимость литра бензина А-95 составила 33,07 гривны (78,51 рубля), А-92 — 32,08 гривны (76,16 рубля), дизельного топлива — 31,18 гривны (74,02 рубля), уточняет ТАСС. В «Консалтинговой группе» объяснили скачок цен на бензин ростом мировых цен на нефть и ослаблением гривны. :)
ltyio 09 октября 2018 | 10:22
Чепига с Мишкиным подожгли - однозначно !
gad123 09 октября 2018 | 10:55
ltyio: Совсем мало денег пупкин выделяет на ГРУ!! На обычное отравление - полканов отправляют ( правда вида , максимум лейтенантов!). А тут у двух прапаров хватило! хохлы , такие беспечные!!
parasuk_ 09 октября 2018 | 10:34
Интересно, сколько на самом деле сгорело, а сколько в днр продали. Поговаривают, что на вооружении ополченцев уже появились джавелины.
echo_shar 09 октября 2018 | 10:37
Причиной пожара явилась торговля оружиием по всему миру. В том числе продают из Украины в ДНР! ))))
vladimir1_57 09 октября 2018 | 10:43
Слава Богу, что кто-то успел шепнуть - сегодня ночью будем взрывать склады
riots 09 октября 2018 | 11:06
Война продолжается.