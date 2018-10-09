В городе Свободный в Приамурье введен режим ЧС из-за обрушившегося на железную дорогу моста
В ходе инцидента пострадал водитель грузовика, проезжавшего по путепроводу.
Судя по записи с камеры наблюдения, опубликованной в сети, виадук над железнодорожным полотном рухнул как раз в тот момент, когда по нему проезжал грузовой автомобиль. Буквально за несколько секунд до этого из-под моста вышел последний вагон товарного поезда. Обрушившаяся конструкция не задела состав. Водитель машины получил открытый перелом ноги. Он – единственный пострадавший в этом ЧП. Обстоятельства происшествия устанавливает следствие. По предварительным данным, авария случилась из-за проезда большегрузного автомобиля по мосту.
Для разбора завалов к месту уже подошли два восстановительных поезда, тяжелая техника и рабочие. Задержек пассажирских составов пока нет. Ближайший должен проехать в районе Свободного уже через пятнадцать минут. Местные власти также решают проблему восстановления объездных путей. Мост соединял две части города. Для транспортировки школьников организованы бесплатные маршруты.
Обрушившийся железнодорожный виадук над веткой Транссибирской магистрали был построен в 1982 году.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 09 октября 2018 | 10:05
Закономерный итог руководства "успешного менеджера", который "поураганил" в лихие "нулевые"..
По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. Каждый девятый мост в России — деревянный. За последние 15 лет общая протяженность мостов в России сократилась примерно на 30%.
За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц на 42% - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник почти на 23% - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось также число больничных коек - на 19%. Если в 2000 году на 10 тыс. человек в стране приходилось 115 коек, то в 2012 году - уже 93.
С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!)
При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и продолжают их уничтожать и сейчас.
С 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть. По числу коек для беременных современная Россия уступает РСФСР предвоенных лет, обращают внимание эксперты: в 1940 году в стране было 90,7 тыс. мест. Их текущее количество сопоставимо с показателем 1945 года — 62,9 тыс.
Такие данные обнародовал Росстат.
drgonish 09 октября 2018 | 10:43
kottigr1:
[По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения.]
Главное шипованной резины не снимать. А то деньги могут начать тратиться не на бесконечное латание старых дорог, а на строительство новых.
[За период с 2000 по 2012 год в России сократилось число больниц на 42% ]
Ну, видимо, не рентабельно. Ты живешь при капитализме. Это когда избавляются от всего, что не приносит доход. Тебе же умнику "нищий СССР" не нравился, хотя там находились деньги на содержание больниц в самых отдаленных уголках родины и на школы и на все прочее, Вот получай взамен вот это. Что же ты не наслаждаешься. И почему ты считаешь только с 2000, как будь-то все это не следствие 90х.
Но, мы же еще не догнали США!!!
В 2009 году в России было 43 врача на 10 000 населения.
А в США - 27. Видал, как в США экономят? Скоро и у тебя так будет. Ты же этого так хотел! Теперь полюбишь, как американцы ездить отдыхать в социалистическую Кубу, где 64 врача на 10 000 населения.
kottigr1 09 октября 2018 | 10:51
drgonish: В 2009 году в России было 43 врача на 10 000 населения.
----------------------------------------------------------------------------------
В 2009 году в России было 43 человека имеющих медицинское образование на 10 000 населения, но вот только не все они работают в здравоохранении. По количеству врачей на душу населения РФ стоит рядом с африканскими странами.
drgonish 09 октября 2018 | 11:08
kottigr1:
[но вот только не все они работают в здравоохранении]
Хоть кол на голове теши.... Хоть депрессивной инфе с ЭХО поверишь?
https://echo.msk.ru/blog/onf/2259450-echo
Кароч, захочешь, чтоб, как в США, доступность медицинской помощи должна снизится в 2 раза минимум.
kottigr1 09 октября 2018 | 11:20
drgonish:как американцы ездить отдыхать в социалистическую Кубу, где 64 врача на 10 000 населения.
-------------------------------------------------------------------------------
Статистика Всемирной организации здравоохранения базируется на официальных данных предоставленных Гаваной. Правда, некоторые эксперты склонны не доверять статистике коммунистического режима, ссылаясь на непрозрачность методик подсчета.
На Кубе действительно действует система семейных врачей, и главное ее отличие от существующей в России модели участковых медиков в том, что она действительно работает. Примерно на каждые 170 кубинцев приходится один семейный доктор (в США - один на 188 человек, в Великобритании - один на 250 человек), который постоянно, бесплатно наблюдает этих людей. В сложных случаях оперативно принимается решение об отправке больного в бесплатную поликлинику. Если болезнь требует более серьезного вмешательства, то пациентов переводят в больницы, которые в основном оснащены современным оборудованием. Другое дело, что зачастую не хватает элементарных простыней и больные приносят их из дома....
Ты вот можешь себе представить американцев спешащих лечиться на Кубу, прихватив с собой бинты, йод, шприцы, лекарства ?
kottigr1 09 октября 2018 | 11:27
drgonish: https://echo.msk.ru/blog/onf/2259450-echo
-----------------------------------------------------------
Ну и к чему ты выложил свою ссылку о количестве работников имеющих медицинские знания( медсестры, чиновники и бухгалтера в системе здравоохранения РФ и т.п. ).. ?
Согласно данным ВОЗ - на каждые 10 тысяч россиян приходится 42 медика с высшим образованием. Но из них работает по специальности и реально лечит лишь 16 медиков(округленно в эту цифру входит 6 врачей и 10 медсестер).. а это уже - уровень Африки..
Как тебе сынок живется в "Нигерии в снегах" ? Не хвораешь ?
В России на 10 тыс. человек приходится только по 5 врачей, такие данные приводила министр здравоохранения Вероника Скворцова в конце 2013 года.
По словам главы ведомства, это откровенно неудовлетворительные показатели, особенно учитывая то, что значительную часть времени врачи тратят на составление отчетов и прочую административную работу.
«Сейчас в стране на десять тысяч жителей приходится около пяти врачей первичного звена, — заявила Вероника Скворцова, — что в два — два с половиной раза ниже, чем требуется в соответствии с нормами Всемирной организации здравоохранения».
ИОМ Анкетолог подготовил некоторые данные, касающиеся численности врачей в нескольких странах мира, которые позволяют хотя бы в малой степени понять всю серьезность проблемы.
Согласно цифрам, предоставленным сервисом международной статистики NationMaster, в 2013 году страной с наибольшим количеством врачей на 1000 жителей оказалась Италия (4.2 на 1000). Далее следуют Норвегия, Швеция, Германия, Франция, Австралия и пр.
Если примерять к международным стандартам российские реалии и цифры, озвученные министром здравоохранения, то получится, что на 1000 россиян приходится всего по полдоктора (0,5 врачей на 1000 человек).
Снова ты заврался ? не стыдно тебе выгораживать власть жуликов и воров ?
ze_danil 09 октября 2018 | 10:53
drgonish: Ну, видимо, не рентабельно. Ты живешь при капитализме. Это когда избавляются от всего, что не приносит доход.
________________________
ога
а в Пиндостане, значит, коммунизбм раз там со здравоохранением всё в порядке
а также в Израиле и Южной Корее, куда, в коммунистический рай, массово ездят россияне лечится
drgonish 09 октября 2018 | 11:21
ze_danil:
{ в Пиндостане, значит, коммунизбм раз там со здравоохранением всё в порядке }
А что там считать за порядок? Довлатов, не имевший ни денег ни страховке помер в полицейской машине. Но, в остальном, прекрасная маркиз, все хорошо, все хорошо?
Врачи в США - штучный товар, а потому там крутятся огромные бабки. Ну, наверное, это хорошо. А то, чтоб услугу получить надо кармашки вывернуть, то кого это волнует, правда?
[а также в Израиле и Южной Корее, куда, в коммунистический рай, массово ездят россияне лечится] Допустим, едут. Но, с чего вы взяли про благополучие?
https://pora-valit.livejournal.com/1726186.html
Частное мнение, но все же. Вы так хотите? Ребята, вы все это скоро получите. Уже недолго осталось.
drgonish 09 октября 2018 | 11:28
ze_danil:
Кстати, а в Росиию не едут лечиться?
https://www.mk.ru/social/health/2017/11/23/inostrancy-vse-chashhe-edut-k-nam-za-zdorovem.html
И почему это они едут? Неужели у них какие-то проблемы с медициной?
Вы просто пережрали западной рекламы, друзья, и перестали видеть реальность.
payalnick 09 октября 2018 | 10:20
Страна рухнувших надежд
ly4_sveta 09 октября 2018 | 10:24
Ну, так, не в Италии же строили, не в Греции,
не в Австрии и не в Германии, на тысячелетия,
а в дикой и дремучей стране, в которой все
разворовывается, не думая о последствиях, и
хорошо, если простоит несколько десятилетий.
kottigr1 09 октября 2018 | 10:25
Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине, согласно российской статистики, 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"80% россиян ощущают себя бедными или нищими. Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. Для остальных 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Минималка в России $167 , Экваториальная Гвинея $224 , Габон $270 , в Сирии $266 , Ванауту $323 , в Эстонии $596
Не зря РФ называют "Нигерия в снегах"..
lager23 09 октября 2018 | 10:29
Символично для путинизма.
grazhdanin_ru 09 октября 2018 | 10:37
Мосты рушатся и в США, и в Италии, везде где есть что возить по этим мостам. По мнению некоторых - во всём этом Путин "виноват"