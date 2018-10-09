В городе Свободный в Приамурье введен режим ЧС из-за обрушившегося на железную дорогу моста

В ходе инцидента пострадал водитель грузовика, проезжавшего по путепроводу.

Судя по записи с камеры наблюдения, опубликованной в сети, виадук над железнодорожным полотном рухнул как раз в тот момент, когда по нему проезжал грузовой автомобиль. Буквально за несколько секунд до этого из-под моста вышел последний вагон товарного поезда. Обрушившаяся конструкция не задела состав. Водитель машины получил открытый перелом ноги. Он – единственный пострадавший в этом ЧП. Обстоятельства происшествия устанавливает следствие. По предварительным данным, авария случилась из-за проезда большегрузного автомобиля по мосту.

Для разбора завалов к месту уже подошли два восстановительных поезда, тяжелая техника и рабочие. Задержек пассажирских составов пока нет. Ближайший должен проехать в районе Свободного уже через пятнадцать минут. Местные власти также решают проблему восстановления объездных путей. Мост соединял две части города. Для транспортировки школьников организованы бесплатные маршруты.

Обрушившийся железнодорожный виадук над веткой Транссибирской магистрали был построен в 1982 году.