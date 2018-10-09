В правительстве одобрили проект соглашения о создании представительства Министерства обороны России в ЦАР
В правительстве одобрили проект соглашения о создании представительства Министерства обороны России в Центральноафриканской республике. Премьер Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение. Представительство будет состоять из пяти человек.
В этой стране в конце июля были убиты трое российских журналистов, которые работали над материалом о российских наёмниках.
Комментарии5
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stopkran1969 09 октября 2018 | 09:47
Недимон занялся поставками мяса каннибалам?
leonty 09 октября 2018 | 09:48
Где еще наших не убивали? Тогда мы идем к вам...
yralez 09 октября 2018 | 09:51
А что, пригожинские с убийствами не справляются ?
timbuktu 09 октября 2018 | 09:58
сколько сие представительство будет стоить российским пенсионерам?
curious69_ 09 октября 2018 | 10:04
Шизофрения Путина усугубляется. Он вообразил себя СРЕДНЕВЕКОВЫМ царём и пытается организовать новые колонии в Африке. А 40% пенсионеров будут его спонсировать на это.