Очередная сессия ОЗХО открывается сегодня в Гааге на фоне обвинений России в кибер-атаке на данную структуру
Очередная сессия Организации по запрещению химоружия открывается сегодня в Гааге на фоне обвинений России в кибер-атаке на данную структуру.
Среди основных вопросов, которые должны обсуждаться, это выполнение Конвенции о запрещении химоружия, будут говорить об уничтожении арсеналов боевых отравляющих веществ в Сирии. Однако, в ходе дебатов по общим вопросам центральное место займут обвинения в адрес России.
Комментарии4
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ematveev 09 октября 2018 | 09:41
А, так ларчик просто открывался, оказывается: все обвинения об атаке России на ОЗХО появились перед очередной сессией этой организации. Так же как и Скрипали - перед брекзитом, как допинг - перед олимпиадой...
Ничего нового в технологиях...
kottigr1 09 октября 2018 | 10:00
ematveev: Странно, что Путин появился в РФ перед тем как в России сократилось число больниц на 42% - с 10,7 тыс. до 6,2 тыс., а поликлиник почти на 23% - с 21,3 тыс. до 16,5 тыс. Сократилось также число больничных коек - на 19%. Если в 2000 году на 10 тыс. человек в стране приходилось 115 коек, то в 2012 году - уже 93.
С 2000 по 2016 год количество школ в России сократилось на 25500 школ.(37%!)
При Путине уничтожили с 2000 по 2012 год - 7000 детских садов и продолжают их уничтожать и сейчас.
С 2000-го до 2015 года количество больничных коек для беременных уменьшилось почти на четверть, отмечают авторы. По числу коек для беременных современная Россия уступает РСФСР предвоенных лет, обращают внимание эксперты: в 1940 году в стране было 90,7 тыс. мест. Их текущее количество сопоставимо с показателем 1945 года — 62,9 тыс.
Такие данные обнародовал Росстат.
Думаете, что такую свинью России подложили проклятые "пиндосы" ?
yralez 09 октября 2018 | 09:58
Вот ведь бяда то какая........подослать некого к ним, всех засыпали.
grazschdanin 09 октября 2018 | 10:01
Среди основных вопросов, которые должны обсуждаться, это выполнение Конвенции о запрещении химоружия, будут говорить об уничтожении арсеналов боевых отравляющих веществ в Сирии. Однако, в ходе дебатов по общим вопросам центральное место займут обвинения в адрес России.
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Мало того, что вся эта возня появилась перед очередной сессией этой организации, так ещё почему то не поднимается вопрос о хим.оружии США:
"Соединённые Штаты планируют завершить утилизацию химического оружия только в 2023 году. К моменту вступления в силу Конвенции об уничтожении химоружия запас отравляющих веществ в России значительно превышал американский арсенал. Однако 27 сентября 2017 года Москва полностью избавилась от запрещённых боеприпасов. Между тем в США остаются неутилизированными порядка 10% химического оружия. С какой целью Соединённые Штаты могут затягивать процесс ликвидации химикатов?"
Этот важный вопрос почему то обходят? Неужели ОЗХО необъективны?