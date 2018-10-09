Дума рассмотрит проект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма

Государственная Дума планирует рассмотреть сегодня в первом чтении законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма. В этом законопроекте в частности предполагается расширить перечень операций, которые подлежат обязательному контролю с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками.

Этот законопроект призван контролировать финансирование оппозиции, а не бороться с террористами, — считает экономист Сергей Алексашенко.

Между тем, Алексашенко подчеркнул, что этот законопроект относится именно к картам, выпущенными иностранными банками. Российских дочек иностранных банков закон коснуться не должен.