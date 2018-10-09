Дума рассмотрит проект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма
Государственная Дума планирует рассмотреть сегодня в первом чтении законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма. В этом законопроекте в частности предполагается расширить перечень операций, которые подлежат обязательному контролю с использованием платежных карт, эмитированных иностранными банками.
Этот законопроект призван контролировать финансирование оппозиции, а не бороться с террористами, — считает экономист Сергей Алексашенко.
Между тем, Алексашенко подчеркнул, что этот законопроект относится именно к картам, выпущенными иностранными банками. Российских дочек иностранных банков закон коснуться не должен.
Комментарии6
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kottigr1 09 октября 2018 | 09:37
Российская Ду(м/р)а опасается конкуренции ?
curious69_ 09 октября 2018 | 09:40
Если применить законы логике к ФОРМАЛЬНОМУ НАЗВАНИЮ этого законопроекта, то легко делается вывод , что ВЗЯТОЧНИСТВО чиновников приравнено к терроризму.
cromwel 09 октября 2018 | 09:44
Это им самих себя сажать придется. Не верю.
alexandr400 09 октября 2018 | 09:48
Охота на ведьм продолжается. Коррупционеры чувствуют себя все вольготней. Парадокс.
loreleya 09 октября 2018 | 09:52
Финансирование кого-нибудь - это расход, но Думе такие сложные вещи не объяснить
ansata 09 октября 2018 | 10:01
Получать жалование в ЧВК законно? Сами ЧВК законны?