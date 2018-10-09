Уже через несколько лет электронный паспорт в России может стать основным документом, удостоверяющим личность
Уже через несколько лет электронный паспорт в России может стать основным документом, удостоверяющим личность. Как пишут «Ведомости», этим вопросом занялись в правительстве. Предполагается, что переход на новый документ начнётся в 2021 году. Реформа обойдётся более чем в 100 миллиардов рублей. При этом основным источником финансирования станет госпошлина на выдачу электронного паспорта.
Носителем такого документа станет пластиковая карта с чипом. Она даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 09:36
А освящать в церкви их надо будет?
luger_max_otto 09 октября 2018 | 09:37
Нет, только сбрасывать все данные государственному продавателю персональной информации :)
stebinmaku 09 октября 2018 | 09:40
В комплекте с электронным ошейником ..
sadda 09 октября 2018 | 09:45
И что только Правительство не придумает чтобы не заниматься экономикой.
luger_max_otto 09 октября 2018 | 09:50
Зачем? Это скучно. И постоянные проблемы. Вот Крым взять, новый документ придумать, за лайки сперва сажать, а потом штрафовать- это же весело, вроде как на дельтаплане стерхами руководить и тигрицу... э, не подумайте чего, всего- то ошейник на неё надевать. Это весело, это дело. Том Сойер одобрил бы!
Вот только проблема в том, что не сводится управление страной к представлениям об этом занятии симпатичного сорванца.
sergeismirnov 09 октября 2018 | 09:52
Проекту электронного паспорта лет наверно уже 10, если не больше.
i_c_e 09 октября 2018 | 09:52
Да чипировать всех поголовно, как собак — и дело с концом. 100 млрд это всего-то где-то по 700 руб. на рыло. Как раз укладывается.