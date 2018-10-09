Восстановительные поезда направились на место обрушения моста в городе Свободный Амурской области. Там обрушились два пролёта сооружения в момент проезда грузовика. Пострадал водитель, он сейчас находится в больнице. Мост связывает две части города. Власти приняли решение о частичном демонтаже.

К разбору завалов привлечены крупные предприятия Свободного, передаёт «Интерфакс».