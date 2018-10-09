Восстановительные поезда направились на место обрушения моста в городе Свободный Амурской области
Восстановительные поезда направились на место обрушения моста в городе Свободный Амурской области. Там обрушились два пролёта сооружения в момент проезда грузовика. Пострадал водитель, он сейчас находится в больнице. Мост связывает две части города. Власти приняли решение о частичном демонтаже.
К разбору завалов привлечены крупные предприятия Свободного, передаёт «Интерфакс».
Комментарии7
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kottigr1 09 октября 2018 | 09:35
По данным Минтранса РФ нормативным требованиям соответствуют лишь около 39% автомобильных дорог федерального значения. Реальная протяженность автодорог с твердым покрытием в РФ сократилась на 155 тыс. км. Каждый девятый мост в России — деревянный. За последние 15 лет общая протяженность мостов в России сократилась примерно на 30%.
pattrick 09 октября 2018 | 09:45
Там обрушились два пролёта сооружения в момент проезда грузовика. Пострадал водитель, он сейчас находится в больнице...
Дагестанский дальнобойщик? Из тех что участвовал в протестах против "Платона"? Натяните его на шишку прямо в больнице.
mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 09:38
Главное - построить крымский и сахалинский мосты.
А остальные пусть хоть развалятся.
tvitov66 09 октября 2018 | 10:02
mikhail_spb_: Земляк - СТОП! А как же мост имени Кадырова на нашей немалой Родине нацЛидера?
"Эта нога у того, у кого надо нога"(с)
gregory76 09 октября 2018 | 09:47
И что он там поехал? Есть же замечательный, только что открытый крымский мост.
sergo_25_26 09 октября 2018 | 09:48
А от кого этот город свободный, неужели там ментов нет совсем?
grazschdanin 09 октября 2018 | 09:58
- Рухнул мост
- Главное - построить крымский и сахалинский мосты, а остальные пусть хоть развалятся. И что он там поехал? Есть же замечательный, только что открытый крымский мост....
- Это в Италии. Недалеко от Генуи обвалился мост, по которому проходит автомагистраль.
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