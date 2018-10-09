Футбольный клуб «Зенит» официально признал участие Александра Кокорина в драке в Москве и осудил его поведение
Футбольный клуб «Зенит» официально признал участие Александра Кокорина в драке в Москве и осудил его поведение. В заявлении команды говорится, что правоохранительные органы должны провести расследование и по итогам вынести соответствующее решение. Похожее заявление сделал и футбольный клуб «Краснодар», игроком которого является Павел Мамаев.
Футболисты Мамаев и Кокорин – граждане России – должны понести наказание в полном соответствии с действующим законодательством, — считает член исполкома РФС, зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев.
По мнению Лебедева, наказание должно быть неотвратимым.
В результате потасовки в кафе на Арбате пострадали двое чиновников Минпромторга. Их пришлось госпитализировать. МВД возбудило дело по статье «Побои». Министр спорта Павел Колобков заявил, что после этого инцидента Кокорин и Мамаев навсегда могут потерять место в национальной сборной.
Комментарии4
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kochar 09 октября 2018 | 09:24
Раздули копеечное дело.
На 15 суток и общественный суд.
Всего делов то.
Проще только вода в унитазе.
djuga 09 октября 2018 | 09:27
kochar: Раздули копеечное дело. На 15 суток и общественный суд.
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Наверное и в клубном, и в спонсорских контрактах должно быть предусмотрено наказание за подобное поведение и дискредитацию вплоть до разрыва отношений с выплатой неустойки и штрафов.
prutkov100 09 октября 2018 | 09:41
Обе стороны , участвующие в драке , зажравшиеся миллионеры , сидящие на хребте у простого народа . Разница только в том , что футболисты хоть как-то приносят радость людям , в отличии от их соперников - полных бездельников . И те и другие живут в другой реальности и что с ними будет , лично мне глубоко фиолетово .
eduard53 09 октября 2018 | 09:25
Какая замечательно синхронная, оперативная и принципиальная позиция обоих футбольных клубов, правда - после того, когда делу уже дана огласка и следственный ход ...