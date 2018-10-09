Футбольный клуб «Зенит» официально признал участие Александра Кокорина в драке в Москве и осудил его поведение. В заявлении команды говорится, что правоохранительные органы должны провести расследование и по итогам вынести соответствующее решение. Похожее заявление сделал и футбольный клуб «Краснодар», игроком которого является Павел Мамаев.

Футболисты Мамаев и Кокорин – граждане России – должны понести наказание в полном соответствии с действующим законодательством, — считает член исполкома РФС, зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев.

По мнению Лебедева, наказание должно быть неотвратимым.

В результате потасовки в кафе на Арбате пострадали двое чиновников Минпромторга. Их пришлось госпитализировать. МВД возбудило дело по статье «Побои». Министр спорта Павел Колобков заявил, что после этого инцидента Кокорин и Мамаев навсегда могут потерять место в национальной сборной.