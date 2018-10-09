Сегодня начинается заседание Вселенского патриархата, на котором Украинской церкви могут предоставить автокефалию
Сегодня начинается заседание Вселенского патриархата, на котором может быть подписан томос о предоставлении Украинской церкви автокефалии.
Несмотря на разногласия внутри православной церкви по вопросу предоставления автокефалии Украинской православной церкви, раскола внутри церкви нет. Между тем, сказать, как будет развиваться ситуация на Украине, сказать сложно, — считает доцент центра изучения религий РГГУ Петр Чистяков.
По словам Чистякова, речь не идет о прекращении евхаристического общения.
Комментарии30
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unafk 09 октября 2018 | 09:07
Надеюсь , будет принято положительное решение
tvitov66 09 октября 2018 | 09:10
unafk: Надеюсь Кирюха нашёл свой томос, а то даже не удобно: все с автокефалиями, а наш - предводитель секты ряженых алчных ГБшников
vezdehod 09 октября 2018 | 09:19
Караул...Гундяева грабят!
blackshard77 09 октября 2018 | 09:19
tvitov66: да славятся новые церковные погромы во славу укропской гэбни и солнцеликого Порошенка! Да будут изгнаны из Украины все попы что отказываются благославлять войну и убийства!
luger_max_otto 09 октября 2018 | 09:21
Так ведь Кирилла бьют. Больно. По очень уязвимому месту- по денежному потоку.
stopkran1969 09 октября 2018 | 09:44
unafk: решение это хорошо, тут не плохо бы Вселенский чётко дал по рукам и языку мелким несунам из секты свидетелей Вовы за подстрекательство к смуте
blackshard77 09 октября 2018 | 09:57
unafk: вижу уже либерастне выдали новые методички всё сводить к денежному вопросу, хотя укродепутаты открыто заявляют что для них главное идеологическая состовляющая, чтобы церковь была майданутой и благославляла на убийство жителей донбасса, виновных во грехе референдума (с. Филарет).
blackshard77 09 октября 2018 | 09:09
Как сказал депутат рады Берёза на програме у Говнопольского: "Нам нужна церковь как инструмент политического влияния", и тут конечно же им нужна та церковь что будет призывать резать неверных (слова Филартки) которая будет лобызать Порошенка, и которая будет малевать иконы с майдаунами.
midnightblues 09 октября 2018 | 09:12
Удачи!!!
ly4_sveta 09 октября 2018 | 09:13
Главное туда диверсантов из совдепии
не пропустить. А то эти шпионы уже из
каждой замочной скважины...
aleks50 Алексей Клубников 09 октября 2018 | 09:13
Кусок сладкого пирога вырвали изо рта гундяева.
unprejudiced 09 октября 2018 | 09:13
Сайт Рады переврал цитату грузинского патриарха об автокефалии УПЦ
Информация о том, что Грузинская церковь поддерживает предоставление автокефалии Украинской православной церкви, не соответствует действительности.
Об этом говорится в официальном заявлении грузинской патриархии, опубликованном в понедельник, 8 октября, на сайте религиозной организации.
В частности, в заявлении уточнили, что на встрече с епископом Грузинской православной церкви, патриархом всея Грузии Илией II председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил о стремлении Украины к признанию автокефалии украинской церкви.
На это предстоятель Грузинской церкви ответил, что это было бы приятным событием, но существуют сложности в достижении этого вопроса.
«Что касается позиции грузинской церкви по вопросу автокефалии украинской церкви, она остается неизменной — пока не зафиксируют своих окончательных официальных позиций на основании канонических церковных норм Константинополь и Московский патриархат, Грузинский патриархат воздерживается от комментариев», — подчеркнули в грузинской патриархии.
Ранее сайт Верховной рады нагло соврал, что Парубий встретился с предстоятелем Грузинской церкви патриархом Илией II, где епископ высказался за положительное решение вопроса предоставления автокефалии УПЦ. Это заявление с сайта украинского парламента распространили СМИ.
Так что всё православие резко против предоставления самостоятельности раскольнической церкви, чьи якобы священнослужители прямо призывали к убийствам
polikarpich 09 октября 2018 | 09:30
unprejudiced:
А вот в этом месте Илья II высказался отрицательно или положительно, "за" или "против"?
"На это предстоятель Грузинской церкви ответил, что ЭТО БЫЛО БЫ ПРИЯТНЫМ СОБЫТИЕМ, но существуют сложности в достижении этого вопроса. "
stopkran1969 09 октября 2018 | 09:34
unprejudiced: вот последней фразой ты сам слился - все православие резко против предоставления самостоятельности раскольнической секте РПЦ, чьи якобы священнослужители прямо призывают к убийствам. Кирилке ясно сказали - как томос найдёшь - так и приходи, а пока ударься100500 раз об косяк и выучи уже наконец "отче наш" обращаясь не к вовочке окурку
eniro 09 октября 2018 | 09:37
unprejudiced: И в чем "вранье", лопушок, не чувствующий "цвета"русского языка? Парубий с епископом не встречался? Епископ не ответил, "что это было бы приятным событием"? Он не высказал свое мнение достаточно понятно для лохов? Да, Грузинская ПЦ "воздерживается от комментариев" и ждет официального, окончательного решения. А вот ты, собака,- брешешь. Читай свой последний абзац и кайся.
stas12006 09 октября 2018 | 09:27
где томос рпц , что б заявлять , что украина их каноническая территория ?
территория церкви определятся томосом?
где ваш томос , самозванцы-гундяевцы?
eniro 09 октября 2018 | 09:45
stas12006: Не могут подделать, потому, что не знают как он должен выглядеть...
ostapba 09 октября 2018 | 09:30
Выкупит ли РПЦ томос как и прошлый раз??
С принуждением к русскому миру даже..
ostapba 09 октября 2018 | 09:32
......Только факты и никакой мифологии: РПЦ не получала томос об автокефалии, она была самопровозглашена
Православная церковь в России никогда не получала от Вселенского патриархата томос об автокефалии, архиерею в Москве было только разрешено называться патриархом, отметил представитель Константинопольского патриархата – архиепископ Телмисский Иов.
yralez 09 октября 2018 | 09:32
К кому обратится Гундяев......к Богу или в ФСБ-ГРУ ?
К последним вернее, пока всех диверсанты не оказались невьездными.
ppvngavr 09 октября 2018 | 09:32
Значительное взаимовлияние церквей, как и обширное проникновение Русской православной церкви на территорию Украины со времени подписания Переяславского договора, предусматривающего ее самоуправление под рукой и защитой Московского государя, не дают достаточных оснований, ни юридических, ни канонических, ни исторических рассматривать Украинскую православную церковь как принадлежащую Московской патриархии. Государственный суверенитет Украины и ее независимость от Российской Федерации сделали неизбежным отделение Украинской православной церкви от РПЦ. Непрекращающийся конфликт между странами, спровоцированный поддержанными РПЦ действиями Кремля по отторжению Крыма, оккупации части Донбасса, военно-политическому давлению на Украину, драматически ускоряет этот очень трудный и болезненный процесс.
Об этом подробнее - в публикации:
"Русская и украинская православные церкви": http://www.proza.ru/2018/09/23/1157
ostapba 09 октября 2018 | 09:35
ppvngavr: переяславский договор???
Это договор полкового писаря Б.Хмельницкой с своим коллегой от московского князя?
О совместном походе к ляху за возвратом личного майна упомянутого писаря Хмельницкого??
Даже???))))
unprejudiced 09 октября 2018 | 09:40
Белорусская православная церковь (БПЦ) призвала патриарха Константинопольского Варфоломея приостановить процесс предоставления украинской церкви автокефалии.
Об этом заявил глава БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел на пресс-конференции в пятницу в Минске.
«Наше заявление составлено таким образом, чтобы призвать и патриарха Варфоломея, и Синод Константинопольской церкви переосмыслить принятые решения и сделать все возможное, чтобы дезавуировать или отозвать, остановить этот процесс, который сегодня принимает отчетливые формы церковного раскола всего мирового православия», — заявил Павел и подчеркнул, что раскол может стать самым страшным событием.
Синод Элладской православной церкви отказался включить в официальную повестку обсуждение вопроса о предоставлении автокефалии Украине, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах.
Синод проходит в Афинах со 2 по 5 октября.
«Вопрос об автокефалии беспокоит греческую церковь. Официально его в повестке нет, он обсуждается неформально, то есть в перерывах заседаний. Некоторые архиереи пытались внести его в повестку. Это предложили митрополит Кифирский и митрополит Навпактоса. Но архиепископ не счел приемлемым вносить его в повестку», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что греческую церковь очень беспокоит кризис, который разразился в связи с намерением Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украине.
ostapba 09 октября 2018 | 09:48
unprejudiced: все?? Остальные проигнорировали мнение самосвятов??
И не только бы от 1943-го года от рождества Христова..
По Сталину!!
И.В. даже..
ostapba 09 октября 2018 | 09:53
ostapba: .....".."Синод проходит в Афинах со 2 по 5 октября. ????
А ты методички обновляешь по декадам или только в дни равноденствия даже??
eniro 09 октября 2018 | 10:02
unprejudiced: Это заявление Белорусского Экзархата Московского Патриархата. Очень похоже, "командир батальона выполняет приказ командира полка". А мог быть другой вариант?
sergo_25_26 09 октября 2018 | 09:43
Я хоть и атеист, но любое удаление от путинской россии приветствую.
unprejudiced 09 октября 2018 | 09:46
По мнению многих экспертов образование 404 (некогда Украина) в 2019 году прекратит свое жалкое существование. Еще разорвет Венгрия с Закарпатьем, и окончательно добьет кровавя битва за президентское кресло и невыплата непосильных кредитов от МВФ.
Поэтому сейчас глупо предоставлять какие то права тем кого скоро не будет в принципе.
ostapba 09 октября 2018 | 09:51
unprejudiced: а федерасты России восстановят СССР в пределах бетонного кольца??
Или по МКАДУ ???
Благо что Собянин устилает мостовые столицы Золотой Орды надгробными плитами.
Без надписей пока даже..
regert 09 октября 2018 | 09:49
А нельзя ли все сообщения на эту тему писать на современном русском языке, чтобы всем было понятно о чём идёт речь?