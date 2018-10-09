Сегодня начинается заседание Вселенского патриархата, на котором Украинской церкви могут предоставить автокефалию

Сегодня начинается заседание Вселенского патриархата, на котором может быть подписан томос о предоставлении Украинской церкви автокефалии.

Несмотря на разногласия внутри православной церкви по вопросу предоставления автокефалии Украинской православной церкви, раскола внутри церкви нет. Между тем, сказать, как будет развиваться ситуация на Украине, сказать сложно, — считает доцент центра изучения религий РГГУ Петр Чистяков.

По словам Чистякова, речь не идет о прекращении евхаристического общения.