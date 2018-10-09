Под Черниговом горит склад боеприпасов
Под Черниговом горит склад боеприпасов. Из опасной зоны эвакуированы около 10 тысяч человек. Кроме того, закрыто воздушное пространство в радиусе двадцати километров, остановлено движение поездов.
Данных о пострадавших пока нет.
Комментарии13
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parasuk_ 09 октября 2018 | 09:10
Вспоминаю прапорщиков хохлов и не удивляюсь. Небось ревизия с инвентаризацией скоро на складах намечались
blackshard77 09 октября 2018 | 09:15
parasuk_: ну когда горел прошлый склад боеприпасов потом СЛУЧАЙНО нашли в соседнем селе в сарае 20 ящиков списанных год назад боеприпасов.
СОВПАДЕНИЕ?! (с)
polikarpich 09 октября 2018 | 09:19
parasuk_: А я точно так же могу прапорщиков русских припомнить. Таких же.
Прапорщики - это отдельная национальность.
kypykyky 09 октября 2018 | 09:22
parasuk_: Эхо Чернигова?
lion64__5 09 октября 2018 | 09:12
Должно быть, самое ценное украли свидомые вояки и продали.
gregor 09 октября 2018 | 09:15
Ещё один " герой России " поджигатель , появится .
Ползают по Миру и жить не дают ,гады .
Вот где менталитет -то . Залезть к соседу в огород и напакостить .
Главное залезут в чужой огород ,пакостят,издеваются ,не уходят и удивляются ;-" Почему нас никто не любит ?" .
venedikt_pidarass 09 октября 2018 | 09:17
В Пиндостане 20 трупиков пиндосиков, на Каклоине в 10-й раз взрываются склады: - что-то мне стало подозрительно! Небось опять Петров с Васечкиным поработали на славу! Нужно срочно Пиндостану с Каклоиной собирать СБ ООН по враждебным действиям России!
polikarpich 09 октября 2018 | 09:23
venedikt_pidarass: Ты за Россию, милейший пидарас Венедикт, не переживай. Она все эти "достижения" с лихвой перекроет. И по трупикам, и по взрывам с катастрофами.
venedikt_pidarass 09 октября 2018 | 09:44
polikarpich: А ты попку подмыл, дырочку вазелином смазал? Ну тогда мы идём к тебе, трахать тебя пидарас ты наш хомячный!
severnaj 09 октября 2018 | 09:51
venedikt_pidarass: Пиндостан, Каклоина, Пидорашка......Слова, слова, слова. Они говорят только о взаимной ненависти, вы не заметили? Кто-то, кому это очень надо, натравливает нас друг на друга - он готов за это платить, готов убить. Но нам-то думать никто не мешает.
ugas 09 октября 2018 | 09:42
И как? Хорошо горит?
terens 09 октября 2018 | 09:58
Джевелины надо же как-то списать. Теперь они где-то в сирии или северной корее.
dedctolet 09 октября 2018 | 09:58
Решили строптивого брата изнутри взорвать.Уже третий склад за последнее время горит.иначе не могут напакостить,так хоть взорвать в бессильной злобе что-нибудь