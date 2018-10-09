Власти города Свободный Амурской области решили демонтировать частично обрушившийся мост. На данном участке организуют подъездные пути. Мост связывал две части города. Упали два его пролёта. В качестве предварительной причины назван проезд грузовика.

В результате инцидента пострадал водитель автомобиля.