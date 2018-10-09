Власти города Свободный Амурской области решили демонтировать частично обрушившийся мост.
Власти города Свободный Амурской области решили демонтировать частично обрушившийся мост. На данном участке организуют подъездные пути. Мост связывал две части города. Упали два его пролёта. В качестве предварительной причины назван проезд грузовика.
В результате инцидента пострадал водитель автомобиля.
Комментарии7
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rampa 09 октября 2018 | 09:13
надо запретить грузовикам по Крымскому мосту ездить
venedikt_pidarass 09 октября 2018 | 09:50
rampa: Надо тебя пидараса на куй насадить и дрюкать неделю, чтобы у тебя пукан порвался!
lion64__5 09 октября 2018 | 09:14
Надо было назвать этот мост именем солнцеликого и менделя.
aleks50 Алексей Клубников 09 октября 2018 | 09:16
Водилы просто одурели. Наши мосты должны радовать глаз. Они не для проезда.
vvs7651 09 октября 2018 | 09:23
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=dG2A1nkLnrk
ansata 09 октября 2018 | 09:25
Жаль жителей Свободного. Не скоро судя по всему оный мост отремонтируют. Но есть и позитив. Получилось два города Свободных, левобережный и правобережный. Держитесь там, и хорошего вам настроения" (с)
ugas 09 октября 2018 | 09:40
Конечно, лучше демонтировать. Чтобы восстановить что-то, нужно, чтобы руки росли из правильного места и голова хоть немного соображала!