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09:00, 09 октября 2018

Подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Петров оказался военным врачом, разведчиком Александром Мишкиным

Он служит в ГРУ.

Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года в Архангельской области, учился в элитной военно-медицинской академии, прошел подготовку для работы врачом для российского военно-морского флота. В ГРУ его завербовали во время учебы, 2010 году он переехал в Москву и получил документы на имя Александра Петрова, сообщается в совместном расследовании интернет-издания The Insider и исследовательской группы Bellingcat. Согласно этим данным, Мишкин был прописан по адресу Хорошевское шоссе, дом 76-б, где находится штаб-квартира Главного управления Генштаба Минобороны.

Подтверждение этой информации журналисты «Русской службы Би-би-си» нашли в одной из баз персональных данных. Ранее Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя другого подозреваемого в отравлении Скрипалей – это полковник ГРУ Анатолий Чепига.

Сами фигуранты расследования отрицают причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

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«Петровым» оказался военный врач из ГРУ Александр Мишкин В отличие от случая с Русланом Бошировым, в легенде Петрова многое заимствовано из реальной биографии Мишкина — имя, отчество, область, где он родился, и имена родителей…

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Kобщество, скрипаль, расследования, спецслужбы, события

Комментарии

42

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serge_moro 09 октября 2018 | 09:06

В России вот уже второй век одна из любимых картин Шишкинские мишки.

Картина под названием **Утро в сосновом лесу*,написанная Шишкиным и Ставицким .Ставицкий нарисовал только медведицу и трех медвежат. Сейчас эта картина вызывает у меня другое чувство после того ,что Петров оказался Мишкиным. Хотелось бы видеть картину путинских мишкиных в солсберском лесу ,где врач Mишкин легко превращается в убийцу -отравителя и разыгравает спектакль с Чепигой,как они любят друг друга,намекая на педерастию. Уверен,что поступил приказ от Верховного пидараса,чтобы Чепига и Мишкин предстали перед публикой ,как педерасты ГРУ. Именно педерастами ГРУ восприняли многие их. Цель Верховного пидараса-маразматика была с триумфом достигнута.

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:07

Подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Петров оказался военным врачом, разведчиком Александром Мишкиным / - что и Требовалось (не без основательно Предполагалось!) доказать ....

vvietham 09 октября 2018 | 09:20

johnbmw: доказать ....

Что доказать?

ГРУ-шики (Чепиги) кончились, пошли врачи :) ?

В прошлый раз Эхо почему-то не стало публиковать фотку Чепыги со стенда военного училища, наверно потому, что фотка Чепиги и фотка Бошарова оказались также похожи, как фотки Медведев и Шойгу :)

https://ic.pics.livejournal.com/irek_murtazin/10510480/1452945/1452945_800.jpg

но овощей надо чем-то кормить:

//В отличие от случае с Русланом Бошировым, в легенде Петрова многое заимствовано из реальной биографии Мишкина - имя, отчество, область, где он родился, и имена родителей.//

т.е. просто СМЕНА ФАМИЛИИ :)

овощам это не интересно, им доказательства в стиле Гари Потера подавай :)

Что ж это за легенда грушника, если отличается только фамилия?

Дебилы, бля. (с) Лавров

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:35

vvietham: зато "распятый мальчик", и самолёт "размером с футбольное поле" - это 100% ПРАВДА!!!

так умник?????? ;-))

stopkran1969 09 октября 2018 | 09:54

vvietham: пересадка мозга тебе точно не повредит, фамилию можешь не менять

kompricikos 09 октября 2018 | 09:54

По профессии хЕрург? johnbmw:

tvitov66 09 октября 2018 | 09:08

serge_moro: Звание этого геройского доктора пока не известно, но если герой Чепига полковник, то напарник и любитель шпилей Мишкин должен быть как минимум под полковником

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:13

tvitov66: Звание этого геройского доктора пока не известно / - поправочка:
Звание этого ге__йского доктора пока не известно

tvitov66 09 октября 2018 | 09:18

johnbmw: ждём от Слепакова новых творческих порывов!

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:20

tvitov66: +1! на все 100% ;-)))))))))))))))))))

PS мне первый Опус так и не удалось послушать - снесли его отовсюду раньше :-((

stopkran1969 09 октября 2018 | 09:57

johnbmw: это ж вылитый неизвестный солдат Петров - неизвестно, был ли петров солдатом, но дохтером - убийцей котов в солсбери точно был

venedikt_pidarass 09 октября 2018 | 09:21

tvitov66: Не полковник, а подполковник - инсайдер понизил его на одну звёздочку, а в реалии у него звание майор и Чепига пока фамилию не сменял. На счёт Петрова пока не знаю, но в скором времени узнаю. Так что придурок продолжай верить полной чепухе!

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:38

venedikt_pidarass: Так что придурок продолжай верить полной чепухе! / - это вы о
"распятый мальчик", и самолёт "размером с футбольное поле" ????
так умник?????? ;-))

vezdehod 09 октября 2018 | 09:16

Хреновый военврач - не смог довести пациента до "кондиции"

vladislav 09 октября 2018 | 09:07

Врач, стало быть. Гореть в аду таким врачам! Как и тем, кто этого "врача" послал на это дело.
Куда катится страна?!

mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 09:08


Добрый мишкин-айболит
С новичком к врагам спешит.

avp235 09 октября 2018 | 09:12

mikhail_spb_:
Теперь старые термины "врачи-отравители" и "врачи-убийцы" приобрели новое, современное звучание.

buzukin1905 09 октября 2018 | 09:23

avp235: Шо, блин - военный гинеколог полковник и военно-подводный врач Мишкинд - тоже из ваших? Ну мля ващеее...

stopkran1969 09 октября 2018 | 10:02

buzukin1905: бери выше - это он при помощи зажима, тампона и скальпеля пытался проникнуть в "союз" и свалить на луну, вездеход и андроидов лечить

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:16

mikhail_spb_: Дааааа Ужжжж ... ДОБРЕЙШИЙ докторишка ...

tvitov66 09 октября 2018 | 09:20

johnbmw: зато шпилями интересуется - "Это была рутинная поездка"(с) "Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас"(с)

aleks50 Алексей Клубников 09 октября 2018 | 09:10

Как это по ГРУшному : лучше стать голубыми, чем признаться. Путин на весь мир выставил себя вруном и это звание ни одной портянке уже не стереть.

kara 09 октября 2018 | 09:10

а это инфа на 100 процентов?
может Эхо оставит себе один шаг назад? а то окажется,что это не так и как Эхо будет заголовки чистить?

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:18

kara: зато "распятый мальчик", и самолёт "размером с футбольное поле" - это 100% ПРАВДА!!! и 1-канал был прав НЕ "оставит себе один шаг назад" ...

так умник?????? ;-))

login1 09 октября 2018 | 09:20

kara: Эху уже давно не отчиститься от дерьма.

ugas 09 октября 2018 | 09:35

login1: Это точно. От вас нам не избавиться...

johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:39

login1: ... а вам?????

stopkran1969 09 октября 2018 | 10:04

johnbmw: а ему зачем? Оно в нем живёт, им питается, им же и говорит

zztop1960 09 октября 2018 | 09:13

Подозреваемый в отравлении Скрипалей Мишкин "Петров" был на Майдане во время революции, - Belligcat. Под фамилией "Петров" Мишкин часто выезжал за пределы России, в том числе в Украину. Имя Мишкина засветили на день раньше обещанного из-за "желтой английской газеты". Завтра будет "бездна увлекательных подробностей", - The Insider. 9 октября в 15:00 The Insider и Bellingcat опубликуют свое расследование, в котором изложат подробную биографию Мишкина/Петрова - от жизни в отдаленном поселке в Архангельской области до участия в спецоперациях в Украине, Приднестровье и странах Западной Европы".

Антон Богомолов 09 октября 2018 | 09:16

Подождём ещё недельку. Как либерасты отмазываться будут, когда вбросы окажутся лажей...)))

kunst54 09 октября 2018 | 09:16

Врач-вредитель, или убийца в белом халате.

andreyoo 09 октября 2018 | 09:17

Петров оказался военным врачом, разведчиком Александром Мишкиным
---
Нуууу... Эээээхо .... ну вы хотя бы потуги на "профессиональную журналистику" делайте, а.
Что значит "Петров оказался"?
"Неведомые ыкс-перды из Белингкэт считают, что Петров...." Вот так правильно!

samkos 09 октября 2018 | 09:19

Докатились - врач отравитель. Дважды преступник.

sklar39 09 октября 2018 | 09:19

Это просто какой-то ....позор?

apels 09 октября 2018 | 09:19

Ну вот и врачи-убийцы! Какой он врач? - Он диверсаент, террорист, отравитель.

penderezky 09 октября 2018 | 09:20

Интересные журналисты работают в этих белингкетах инсайдерах. Предполагается что можно по любому разведчику изыскать информацию в купленных на горбушке базах? Бред..

sergo_25_26 09 октября 2018 | 09:21

Ждем дело врачей.

kochar 09 октября 2018 | 09:26

Получается что один химичил,а другой дозировал отравление.
Двоечники.

kama 09 октября 2018 | 09:29

Типа, контролировал медицинскую часть акции. Хреново контролировал, двоечник.

tprfrund001 09 октября 2018 | 09:29

Автор текста точно русский? Или это гугл-перевод с английского, например?
С каких это пор, кроме ВМА в Ленинграде, имеется ещё какая-то "элитная ВМА"? А в ГРУ ни студентов, ни курсантов не вербовали - авторы текста не знают о том, что такое "распределение". И как работодатели пытаются забрать себе лучших выпускников. Понабрал Венедиктов отличников ЕГЭ!..

provincial49 09 октября 2018 | 09:30

Заботливое начальство в ГРУ. Командировали вместе с убийцей Чепигой медика, с антидотом. Ценят своих киллеров. Вот и ответ, почему жили в одном номере. Работа с боевым отравляющим веществом дело опасное. Нужен постоянный мед. контроль. А мы прикалывались : "Они педики, они педики!". Очень страшные ребята, хоть и туповатые. Но это еще страшней...

dekadik 09 октября 2018 | 09:47

вообще то ветеринаром....специалист по эвтаназии

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