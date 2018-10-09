Подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Петров оказался военным врачом, разведчиком Александром Мишкиным

Он служит в ГРУ.

Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года в Архангельской области, учился в элитной военно-медицинской академии, прошел подготовку для работы врачом для российского военно-морского флота. В ГРУ его завербовали во время учебы, 2010 году он переехал в Москву и получил документы на имя Александра Петрова, сообщается в совместном расследовании интернет-издания The Insider и исследовательской группы Bellingcat. Согласно этим данным, Мишкин был прописан по адресу Хорошевское шоссе, дом 76-б, где находится штаб-квартира Главного управления Генштаба Минобороны.

Подтверждение этой информации журналисты «Русской службы Би-би-си» нашли в одной из баз персональных данных. Ранее Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя другого подозреваемого в отравлении Скрипалей – это полковник ГРУ Анатолий Чепига.

Сами фигуранты расследования отрицают причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.