Подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Петров оказался военным врачом, разведчиком Александром Мишкиным
Он служит в ГРУ.
Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года в Архангельской области, учился в элитной военно-медицинской академии, прошел подготовку для работы врачом для российского военно-морского флота. В ГРУ его завербовали во время учебы, 2010 году он переехал в Москву и получил документы на имя Александра Петрова, сообщается в совместном расследовании интернет-издания The Insider и исследовательской группы Bellingcat. Согласно этим данным, Мишкин был прописан по адресу Хорошевское шоссе, дом 76-б, где находится штаб-квартира Главного управления Генштаба Минобороны.
Подтверждение этой информации журналисты «Русской службы Би-би-си» нашли в одной из баз персональных данных. Ранее Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя другого подозреваемого в отравлении Скрипалей – это полковник ГРУ Анатолий Чепига.
Сами фигуранты расследования отрицают причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии42
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serge_moro 09 октября 2018 | 09:06
В России вот уже второй век одна из любимых картин Шишкинские мишки.
Картина под названием **Утро в сосновом лесу*,написанная Шишкиным и Ставицким .Ставицкий нарисовал только медведицу и трех медвежат. Сейчас эта картина вызывает у меня другое чувство после того ,что Петров оказался Мишкиным. Хотелось бы видеть картину путинских мишкиных в солсберском лесу ,где врач Mишкин легко превращается в убийцу -отравителя и разыгравает спектакль с Чепигой,как они любят друг друга,намекая на педерастию. Уверен,что поступил приказ от Верховного пидараса,чтобы Чепига и Мишкин предстали перед публикой ,как педерасты ГРУ. Именно педерастами ГРУ восприняли многие их. Цель Верховного пидараса-маразматика была с триумфом достигнута.
johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:07
Подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Петров оказался военным врачом, разведчиком Александром Мишкиным / - что и Требовалось (не без основательно Предполагалось!) доказать ....
vvietham 09 октября 2018 | 09:20
johnbmw: доказать ....
Что доказать?
ГРУ-шики (Чепиги) кончились, пошли врачи :) ?
В прошлый раз Эхо почему-то не стало публиковать фотку Чепыги со стенда военного училища, наверно потому, что фотка Чепиги и фотка Бошарова оказались также похожи, как фотки Медведев и Шойгу :)
https://ic.pics.livejournal.com/irek_murtazin/10510480/1452945/1452945_800.jpg
но овощей надо чем-то кормить:
//В отличие от случае с Русланом Бошировым, в легенде Петрова многое заимствовано из реальной биографии Мишкина - имя, отчество, область, где он родился, и имена родителей.//
т.е. просто СМЕНА ФАМИЛИИ :)
овощам это не интересно, им доказательства в стиле Гари Потера подавай :)
Что ж это за легенда грушника, если отличается только фамилия?
Дебилы, бля. (с) Лавров
johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:35
vvietham: зато "распятый мальчик", и самолёт "размером с футбольное поле" - это 100% ПРАВДА!!!
так умник?????? ;-))
stopkran1969 09 октября 2018 | 09:54
vvietham: пересадка мозга тебе точно не повредит, фамилию можешь не менять
kompricikos 09 октября 2018 | 09:54
По профессии хЕрург? johnbmw:
tvitov66 09 октября 2018 | 09:08
serge_moro: Звание этого геройского доктора пока не известно, но если герой Чепига полковник, то напарник и любитель шпилей Мишкин должен быть как минимум под полковником
johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:13
tvitov66: Звание этого геройского доктора пока не известно / - поправочка:
Звание этого ге__йского доктора пока не известно
tvitov66 09 октября 2018 | 09:18
johnbmw: ждём от Слепакова новых творческих порывов!
johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:20
tvitov66: +1! на все 100% ;-)))))))))))))))))))
PS мне первый Опус так и не удалось послушать - снесли его отовсюду раньше :-((
stopkran1969 09 октября 2018 | 09:57
johnbmw: это ж вылитый неизвестный солдат Петров - неизвестно, был ли петров солдатом, но дохтером - убийцей котов в солсбери точно был
venedikt_pidarass 09 октября 2018 | 09:21
tvitov66: Не полковник, а подполковник - инсайдер понизил его на одну звёздочку, а в реалии у него звание майор и Чепига пока фамилию не сменял. На счёт Петрова пока не знаю, но в скором времени узнаю. Так что придурок продолжай верить полной чепухе!
johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:38
venedikt_pidarass: Так что придурок продолжай верить полной чепухе! / - это вы о
"распятый мальчик", и самолёт "размером с футбольное поле" ????
так умник?????? ;-))
vezdehod 09 октября 2018 | 09:16
Хреновый военврач - не смог довести пациента до "кондиции"
vladislav 09 октября 2018 | 09:07
Врач, стало быть. Гореть в аду таким врачам! Как и тем, кто этого "врача" послал на это дело.
Куда катится страна?!
mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 09:08
Добрый мишкин-айболит
С новичком к врагам спешит.
avp235 09 октября 2018 | 09:12
mikhail_spb_:
Теперь старые термины "врачи-отравители" и "врачи-убийцы" приобрели новое, современное звучание.
buzukin1905 09 октября 2018 | 09:23
avp235: Шо, блин - военный гинеколог полковник и военно-подводный врач Мишкинд - тоже из ваших? Ну мля ващеее...
stopkran1969 09 октября 2018 | 10:02
buzukin1905: бери выше - это он при помощи зажима, тампона и скальпеля пытался проникнуть в "союз" и свалить на луну, вездеход и андроидов лечить
johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:16
mikhail_spb_: Дааааа Ужжжж ... ДОБРЕЙШИЙ докторишка ...
tvitov66 09 октября 2018 | 09:20
johnbmw: зато шпилями интересуется - "Это была рутинная поездка"(с) "Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас"(с)
aleks50 Алексей Клубников 09 октября 2018 | 09:10
Как это по ГРУшному : лучше стать голубыми, чем признаться. Путин на весь мир выставил себя вруном и это звание ни одной портянке уже не стереть.
kara 09 октября 2018 | 09:10
а это инфа на 100 процентов?
может Эхо оставит себе один шаг назад? а то окажется,что это не так и как Эхо будет заголовки чистить?
johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:18
kara: зато "распятый мальчик", и самолёт "размером с футбольное поле" - это 100% ПРАВДА!!! и 1-канал был прав НЕ "оставит себе один шаг назад" ...
так умник?????? ;-))
login1 09 октября 2018 | 09:20
kara: Эху уже давно не отчиститься от дерьма.
ugas 09 октября 2018 | 09:35
login1: Это точно. От вас нам не избавиться...
johnbmw Евгений Большаков 09 октября 2018 | 09:39
login1: ... а вам?????
stopkran1969 09 октября 2018 | 10:04
johnbmw: а ему зачем? Оно в нем живёт, им питается, им же и говорит
zztop1960 09 октября 2018 | 09:13
Подозреваемый в отравлении Скрипалей Мишкин "Петров" был на Майдане во время революции, - Belligcat. Под фамилией "Петров" Мишкин часто выезжал за пределы России, в том числе в Украину. Имя Мишкина засветили на день раньше обещанного из-за "желтой английской газеты". Завтра будет "бездна увлекательных подробностей", - The Insider. 9 октября в 15:00 The Insider и Bellingcat опубликуют свое расследование, в котором изложат подробную биографию Мишкина/Петрова - от жизни в отдаленном поселке в Архангельской области до участия в спецоперациях в Украине, Приднестровье и странах Западной Европы".
Антон Богомолов 09 октября 2018 | 09:16
Подождём ещё недельку. Как либерасты отмазываться будут, когда вбросы окажутся лажей...)))
kunst54 09 октября 2018 | 09:16
Врач-вредитель, или убийца в белом халате.
andreyoo 09 октября 2018 | 09:17
Петров оказался военным врачом, разведчиком Александром Мишкиным
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Нуууу... Эээээхо .... ну вы хотя бы потуги на "профессиональную журналистику" делайте, а.
Что значит "Петров оказался"?
"Неведомые ыкс-перды из Белингкэт считают, что Петров...." Вот так правильно!
samkos 09 октября 2018 | 09:19
Докатились - врач отравитель. Дважды преступник.
sklar39 09 октября 2018 | 09:19
Это просто какой-то ....позор?
apels 09 октября 2018 | 09:19
Ну вот и врачи-убийцы! Какой он врач? - Он диверсаент, террорист, отравитель.
penderezky 09 октября 2018 | 09:20
Интересные журналисты работают в этих белингкетах инсайдерах. Предполагается что можно по любому разведчику изыскать информацию в купленных на горбушке базах? Бред..
sergo_25_26 09 октября 2018 | 09:21
Ждем дело врачей.
kochar 09 октября 2018 | 09:26
Получается что один химичил,а другой дозировал отравление.
Двоечники.
kama 09 октября 2018 | 09:29
Типа, контролировал медицинскую часть акции. Хреново контролировал, двоечник.
tprfrund001 09 октября 2018 | 09:29
Автор текста точно русский? Или это гугл-перевод с английского, например?
С каких это пор, кроме ВМА в Ленинграде, имеется ещё какая-то "элитная ВМА"? А в ГРУ ни студентов, ни курсантов не вербовали - авторы текста не знают о том, что такое "распределение". И как работодатели пытаются забрать себе лучших выпускников. Понабрал Венедиктов отличников ЕГЭ!..
provincial49 09 октября 2018 | 09:30
Заботливое начальство в ГРУ. Командировали вместе с убийцей Чепигой медика, с антидотом. Ценят своих киллеров. Вот и ответ, почему жили в одном номере. Работа с боевым отравляющим веществом дело опасное. Нужен постоянный мед. контроль. А мы прикалывались : "Они педики, они педики!". Очень страшные ребята, хоть и туповатые. Но это еще страшней...
dekadik 09 октября 2018 | 09:47
вообще то ветеринаром....специалист по эвтаназии