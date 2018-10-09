Очередная сессия ОЗХО открывается сегодня в Гааге на фоне обвинений России в кибер-атаке на данную структуру

Очередная сессия Организации по запрещению химоружия открывается сегодня в Гааге на фоне обвинений России в кибер-атаке на данную структуру. Среди основных вопросов, которые должны обсуждаться, это выполнение Конвенции о запрещении химоружия, будут говорить об уничтожении арсеналов боевых отравляющих веществ в Сирии. Однако, в ходе дебатов по общим вопросам центральное место займут обвинения в адрес России.