Очередная сессия ОЗХО открывается сегодня в Гааге на фоне обвинений России в кибер-атаке на данную структуру
Очередная сессия Организации по запрещению химоружия открывается сегодня в Гааге на фоне обвинений России в кибер-атаке на данную структуру. Среди основных вопросов, которые должны обсуждаться, это выполнение Конвенции о запрещении химоружия, будут говорить об уничтожении арсеналов боевых отравляющих веществ в Сирии. Однако, в ходе дебатов по общим вопросам центральное место займут обвинения в адрес России.
Комментарии7
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traxau_okurka 09 октября 2018 | 08:48
Класс!!!)))))) Карлика-казнокрада на эшафот!!))))))
tvitov66 09 октября 2018 | 08:51
"Это была рутинная поездка"(с) "Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас"(с)
eduard53 09 октября 2018 | 09:08
Кстати, сейчас в новостях передали ИМХО пикантную подробность сей мидацкой отмазки. Постепенно отползая на какие-то запасные, неведомые здравому смыслу, позиции, наши мидаки договорились буквально до следующего: "Да, это были не просто туристы, а технические работники с дип.паспортами, но они вовсе не хакеры, а спецы по защите нашего компьютерного оборудования, и конфискованные у них голландцами технические спецсредства были не атакующе-диверсионной, а исключительно оборонительной направленности".
Короче, в переводе с говяжье-мидацкого на реальный русский - все наши пистолеты-автоматы-бомбы-ракеты-яды и т.п. - исключительно защитного характера.
sam2018 09 октября 2018 | 09:08
Весь цивилизованный мир с нетерпением ждет, когда эта срань Господня грохнется в тартарары !
andre_klimov 09 октября 2018 | 09:12
sam2018:
Не, не дай бог! Мало всем беженцев...
kara 09 октября 2018 | 09:13
вот и ложки нашлись! все в одном ключе со вбросами по допингу накануне заседания и тд.
vezdehod 09 октября 2018 | 09:22
На скамье подсудимых - Флаг и Герб Российской Федерации.