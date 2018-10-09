Уже через несколько лет электронный паспорт в России может стать основным документом, удостоверяющим личность
Как пишут «Ведомости», этим вопросом занялись в правительстве. Предполагается, что переход на новый документ начнётся в 2021 году. Реформа обойдётся более чем в 100 миллиардов рублей. При этом основным источником финансирования станет госпошлина на выдачу электронного паспорта.
Носителем такого документа станет пластиковая карта с чипом. Она даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам.
Комментарии16
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gvs 09 октября 2018 | 08:49
Она даст спецслужбам доступ к владельцу. Основной госуслугой станет содержание под стражей.
tinon 09 октября 2018 | 10:05
gvs:
Я вас умоляю!!! : )))
Можно подумать, сейчас можно что-то скрыть!
Если сам не проколешься, знакомые сдадут с патрохами.
Законы приветствуют стукачей всех мастей и дают ...предлоги. Завистникам и конкурентам.
Кроме того, в соцсетях народ несёт такую пургу, что ради красного словца, не пожалеет...
old_days 09 октября 2018 | 08:52
На такую реформу денег не жалко
sapiens17 09 октября 2018 | 08:52
МИ 6 ждёт.
tvitov66 09 октября 2018 | 08:55
sapiens17: пусть ждёт, до "горбушки" сия БД еще не доехала
luger_max_otto 09 октября 2018 | 09:01
Полагаю что база будет продаваться в реалтайме по мере заполнения :)
tv_victim 09 октября 2018 | 08:54
"Основной источник финансирования - госпошлина".... Т.е. опять фантазии чиновников оплатит население....
vezdehod 09 октября 2018 | 09:25
tv_victim:
"Основной источник финансирования - госпошлина".... Т.е. опять фантазии чиновников оплатит население..
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Какая разница каков он будет - ведь Бьют не по паспорту, а по Морде.
ansata 09 октября 2018 | 08:58
А может быть завод какой построим, а, Митя? Рабочие места создадим. Ну так, для разнообразия.
tvitov66 09 октября 2018 | 09:01
ansata: " Это же не наш метод! Где гуманизм? Где человек человеку? Поймите, Шурик, в то время как наши космические корабли бороздят..."(с)
kunst54 09 октября 2018 | 08:58
Крепиться будет так, что не снимешь, как крепят во ФСИНе.
sadda 09 октября 2018 | 09:00
Вообще сейчас гораздо более важные задачи имеются у Правительства. А с электронным паспортом еще можно подождать лет двадцать. Но наша власть готова придумать себе любое занятие лишь бы не заниматься подъемом экономики.
permsky_valenok 09 октября 2018 | 09:02
В конце каждой улицы поставить турникеты. Конечно, можно ходить и так, и на здоровье, но это бесшабашность – куда хочу, туда и хожу. Да просто так. Пусть пока пропускают. Не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят и пока пропускают. Уже само их присутствие, сам взгляд... Идешь на них – лицо горит, после них – спина горит. И они ничего не спрашивают... пока. В этом весь эффект. И уже дисциплинирует. В любой момент можно перекрыть. Специальные команды имеют доступ к любому дому и так далее.
М. Жванецкий
alexisgross_082018 09 октября 2018 | 09:04
Это вторая часть марлезонского балета - первая была в Московии , называлась что-то типа "Кfрта москвича". Мой знакомый, как Пjтапенко были одними из первых кто подал заявление на оформление этой карты. Ждали ее от полгода до восьми месяцев и она сука не работает в полном объеме.
В результате бенефициаром станут фирмы занимающиеся эмиссией карт - граждане получат в лучшем случае бесполезный кусок пластика.
vumba 09 октября 2018 | 09:12
а до этого сколько миллиардов спущена на внедрение УЭК и ПРО100?
sergo_25_26 09 октября 2018 | 09:18
Какой России?