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08:45, 09 октября 2018

Уже через несколько лет электронный паспорт в России может стать основным документом, удостоверяющим личность

Как пишут «Ведомости», этим вопросом занялись в правительстве. Предполагается, что переход на новый документ начнётся в 2021 году. Реформа обойдётся более чем в 100 миллиардов рублей. При этом основным источником финансирования станет госпошлина на выдачу электронного паспорта.

Носителем такого документа станет пластиковая карта с чипом. Она даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам.

Комментарии

16

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gvs 09 октября 2018 | 08:49

Она даст спецслужбам доступ к владельцу. Основной госуслугой станет содержание под стражей.

tinon 09 октября 2018 | 10:05

gvs:
Я вас умоляю!!! : )))
Можно подумать, сейчас можно что-то скрыть!
Если сам не проколешься, знакомые сдадут с патрохами.
Законы приветствуют стукачей всех мастей и дают ...предлоги. Завистникам и конкурентам.
Кроме того, в соцсетях народ несёт такую пургу, что ради красного словца, не пожалеет...

old_days 09 октября 2018 | 08:52

На такую реформу денег не жалко

sapiens17 09 октября 2018 | 08:52

МИ 6 ждёт.

tvitov66 09 октября 2018 | 08:55

sapiens17: пусть ждёт, до "горбушки" сия БД еще не доехала

luger_max_otto 09 октября 2018 | 09:01

Полагаю что база будет продаваться в реалтайме по мере заполнения :)

tv_victim 09 октября 2018 | 08:54

"Основной источник финансирования - госпошлина".... Т.е. опять фантазии чиновников оплатит население....

vezdehod 09 октября 2018 | 09:25

tv_victim:
"Основной источник финансирования - госпошлина".... Т.е. опять фантазии чиновников оплатит население..
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Какая разница каков он будет - ведь Бьют не по паспорту, а по Морде.

ansata 09 октября 2018 | 08:58

А может быть завод какой построим, а, Митя? Рабочие места создадим. Ну так, для разнообразия.

tvitov66 09 октября 2018 | 09:01

ansata: " Это же не наш метод! Где гуманизм? Где человек человеку? Поймите, Шурик, в то время как наши космические корабли бороздят..."(с)

kunst54 09 октября 2018 | 08:58

Крепиться будет так, что не снимешь, как крепят во ФСИНе.

sadda 09 октября 2018 | 09:00

Вообще сейчас гораздо более важные задачи имеются у Правительства. А с электронным паспортом еще можно подождать лет двадцать. Но наша власть готова придумать себе любое занятие лишь бы не заниматься подъемом экономики.

permsky_valenok 09 октября 2018 | 09:02

В конце каждой улицы поставить турникеты. Конечно, можно ходить и так, и на здоровье, но это бесшабашность – куда хочу, туда и хожу. Да просто так. Пусть пока пропускают. Не надо пугаться. Только треском дают знать. И дежурные в повязках. Пусть стоят и пока пропускают. Уже само их присутствие, сам взгляд... Идешь на них – лицо горит, после них – спина горит. И они ничего не спрашивают... пока. В этом весь эффект. И уже дисциплинирует. В любой момент можно перекрыть. Специальные команды имеют доступ к любому дому и так далее.
М. Жванецкий

alexisgross_082018 09 октября 2018 | 09:04

Это вторая часть марлезонского балета - первая была в Московии , называлась что-то типа "Кfрта москвича". Мой знакомый, как Пjтапенко были одними из первых кто подал заявление на оформление этой карты. Ждали ее от полгода до восьми месяцев и она сука не работает в полном объеме.
В результате бенефициаром станут фирмы занимающиеся эмиссией карт - граждане получат в лучшем случае бесполезный кусок пластика.

vumba 09 октября 2018 | 09:12

а до этого сколько миллиардов спущена на внедрение УЭК и ПРО100?

sergo_25_26 09 октября 2018 | 09:18

Какой России?

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