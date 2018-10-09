Уже через несколько лет электронный паспорт в России может стать основным документом, удостоверяющим личность

Как пишут «Ведомости», этим вопросом занялись в правительстве. Предполагается, что переход на новый документ начнётся в 2021 году. Реформа обойдётся более чем в 100 миллиардов рублей. При этом основным источником финансирования станет госпошлина на выдачу электронного паспорта.

Носителем такого документа станет пластиковая карта с чипом. Она даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам.