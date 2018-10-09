Технический сбой произошёл сегодня в работе Токийской фондовой биржи
Технический сбой произошёл сегодня в работе Токийской фондовой биржи. Из-за этого некоторые крупны компании не смогли покупать и продавать акции. Сбой, как удалось выяснить, коснулся одной из четырёх линий связи.
На Токийской бирже зарегистрировано более двух тысяч компаний.
Комментарии1
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julya_tsikina_20 09 октября 2018 | 08:46
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