Технический сбой произошёл сегодня в работе Токийской фондовой биржи. Из-за этого некоторые крупны компании не смогли покупать и продавать акции. Сбой, как удалось выяснить, коснулся одной из четырёх линий связи.

На Токийской бирже зарегистрировано более двух тысяч компаний.