Футбольный клуб «Зенит» официально признал участие Александра Кокорина в драке в Москве и осудил его поведение
В заявлении команды говорится, что правоохранительные органы должны провести расследование и по итогам вынести соответствующее решение. Похожее заявление сделал и футбольный клуб «Краснодар», игроком которого является Павел Мамаев.
В результате потасовки в кафе на Арбате пострадали двое чиновников Минпромторга. Их пришлось госпитализировать. МВД возбудило дело по статье «Побои». Министр спорта Павел Колобков заявил, что после этого инцидента Кокорин и Мамаев навсегда могут потерять место в национальной сборной.
Комментарии2
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А потом рубашку на груди рвем и орем, что мы самый душевный, самы талерантный, самый добрый и дружественный народ, народ-мессия, Богом избранный.....
Сплошное гопничество, агрессия, с последующим размазыванием со.лей по щекам и рассказами, что это только защита, да и вообще нас там не было, а вы докажите, что это мы.