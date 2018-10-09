Суд штата Калифорния проведет заседание по делу Евгения Никулина

Российского хакера обвиняют в киберпреступлениях.

Никулин был арестован в Праге два года назад по запросу ФБР. В Штатах его обвинили во взломах и торговле личными данными пользователей Dropbox и LinkedIn. Кроме того, в Вашингтоне полагают, что у него есть информация о вмешательстве Кремля в выборы американского президента в 2016 году. В России к соотечественнику тоже возникли претензии. Его заподозрили в краже более 3 тысяч долларов в результате хакерских атак. Обе страны требовали выдачи киберпреступника. Чехия приняла решение в пользу США и в марте этого года подозреваемого экстрадировали.

На прошлой неделе Никулин отказался от детального психиатрического обследования, на котором настаивала его защита.

Юристы говорили, что он находится «не в лучшем состоянии», предположительно из-за сильных психотропных препаратов, которые ему вводили после задержания. Адвокат Аркадий Бух не исключил подачи специальной петиции по этому вопросу на сегодняшних слушаниях.

Сам Никулин свою вину не признал и запросил суд присяжных. Суд должен состояться в январе будущего года.