Александр Мишкин – настоящая фамилия сотрудника ГРУ «Александра Петрова»
Александр Мишкин – настоящая фамилия сотрудника ГРУ «Александра Петрова», которого британские власти подозревают в причастности к инциденту в Солсбери. Это выяснилось в ходе совместного расследования издания Insider и группы Billingcat. Мишкин является уроженцем Архангельской области. Он получил медицинское образование в военной академии.
Ранее было установлено, что вторым подозреваемым в отравлении Скрипалей является сотрудник ГРУ Анатолий Чепига.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 09 октября 2018 | 08:35
Мишкин ГРУшный Айболит!
Он под шпилями сидит.
Приходи к нему лечиться.
И Скрипаль, и Скрипалица ...
Всех излечит, исцелит.
Новичками Айболит!
serge_moro 09 октября 2018 | 08:38
tvitov66: В России вот уже второй век одна из любимых картин Шишкинские мишки.
Картина под названием **Утро в сосновом лесу*,написанная Шишкиным и Ставицким .Ставицкий нарисовал только медведицу и трех медвежат. Сейчас эта картина вызывает у меня другое чувство после того ,что Петров оказался Мишкиным. Хотелось бы видеть картину путинских мишкиных в солсберском лесу ,где врач Mишкин легко превращается в убийцу -отравителя и разыгравает спектакль с Чепигой,как они любят друг друга,намекая на педерастию. Уверен,что поступил приказ от Верховного пидараса,чтобы Чепига и Мишкин предстали перед публикой ,как педерасты ГРУ. Именно педерастами ГРУ восприняли многие их. Цель Верховного пидараса-маразматика была с триумфом достигнута.
tvitov66 09 октября 2018 | 08:41
serge_moro: и главное что ничего криминального там нет: Мишкин - доктор-отравитель и герой Чепига - убийца чеченца Абдулвахида Едельгериева
julya_tsikina_20 09 октября 2018 | 08:48
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
gvs 09 октября 2018 | 08:36
Хватит дурачить народные массы
Мы не разведчики, мы - 3,14дарасы
(С.Слепаков) (с)
tvitov66 09 октября 2018 | 08:57
gvs: звание ГРУшного Айболита не раскрыто ... Хотя если герой Чепига полковник, то любитель шпилей Мишкин должен быть как минимум под полковником
sasass 09 октября 2018 | 08:39
Врач отравить - такого быть не может...)))
tvitov66 09 октября 2018 | 08:44
sasass: может - страну захватили троечники и двоечники. Может с его "способностями" это единственный способ продвижения по службе. Но он умудрился и это задание сверхдержавы провалить и ещё спалить контору
pstrak444 09 октября 2018 | 08:55
Васечкин оказался Мишкиным.
sapiens17 09 октября 2018 | 08:56
ГРУ - МО РФ - Шойгу - Героя или губернатором на Сахалин?
midnightblues 09 октября 2018 | 08:58
На первое место среди учителей выдвинута Марванна Машинкина
Она добилась полного отсутствия двоек в классе
Как только ученик начинал плохо учиться,она делала жуткое лицо и кричала-
В полковники ГРУ захотел??
После чего ученики дрожали и бросались учить материал
ymnikymnik 09 октября 2018 | 08:58
Чепига чпокует Мишкина
в отеле Слолсбери
широка моя Россия
только хреново без шпиля.
grazschdanin 09 октября 2018 | 09:12
Ну и кому Скотланд-Ярд предъявил обвинение? Мишкину? Или Петрову?