В правительстве одобрили проект соглашения о создании представительства Министерства обороны России в ЦАР

В правительстве одобрили проект соглашения о создании представительства Министерства обороны России в Центральноафриканской республике. Премьер Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение. Представительство будет состоять из пяти человек.

В этой стране в конце июля были убиты трое российских журналистов, которые работали над материалом о российских наёмниках.