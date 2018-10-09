В правительстве одобрили проект соглашения о создании представительства Министерства обороны России в ЦАР
В правительстве одобрили проект соглашения о создании представительства Министерства обороны России в Центральноафриканской республике. Премьер Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение. Представительство будет состоять из пяти человек.
В этой стране в конце июля были убиты трое российских журналистов, которые работали над материалом о российских наёмниках.
Комментарии8
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tv_victim 09 октября 2018 | 08:18
А зачем?
tvitov66 09 октября 2018 | 08:22
tv_victim: наверное туда ИГИЛь переехал - подальше от 6-го флота США
buzukin1905 09 октября 2018 | 08:22
tv_victim: Как это зачем? Ходорковский приедет порасследовать - кто его наемников грохнул? Вот его и проводят на далекую заснеженную родину :)
igorrrpadlowitchs 09 октября 2018 | 08:22
tv_victim: африканские обезьяны и рашкинские бараны- братья навек!
julya_tsikina_20 09 октября 2018 | 08:19
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sadda 09 октября 2018 | 08:19
Чепыгу с Мишиным туда сошлют.
democ 09 октября 2018 | 08:24
Задел будущего плацдарма для блицкрига по Африке? Африка будет рада нашим гуманитарным конвоям.
lager23 09 октября 2018 | 08:32
Медвепуты решили создать себе запасную базу, в РФ для них всё такое чужое, особенно народ....