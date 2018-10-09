Власти Хабаровского края не согласны с переносом столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток

Глава региона Сергей Фургал сегодня сказал: «Пускай попробуют! Здоровая конкуренция никому не помешает, но столица останется, где была!».

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяка на днях заявил, что Владивосток, а не Хабаровск должен стать столицей Дальнего Востока.