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08:15, 09 октября 2018

Власти Хабаровского края не согласны с переносом столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток

Глава региона Сергей Фургал сегодня сказал: «Пускай попробуют! Здоровая конкуренция никому не помешает, но столица останется, где была!».

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяка на днях заявил, что Владивосток, а не Хабаровск должен стать столицей Дальнего Востока.

Комментарии

5

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julya_tsikina_20 09 октября 2018 | 08:19

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ramen 09 октября 2018 | 08:19

А всю столицу из Москвы - в Хабаровск!

edyatel 09 октября 2018 | 08:30

ramen: С языка сняли...Я тоже за то, чтобы столицу перенести из Москвы в Хабаровск.
Тогда мы будем считаться азиатским государством, не будем иметь никакого отношения к Европе.
Будем неподсудны всевозможным ЕСПЧ, Брюсселям и Гаагам.
Не будем участвовать ни в каких европейских конкурсах и соревнованиях.
И вообще чихали мы тогда на Европу....
Какой дурак полетит в Европу из Хабаровска.

vikwlad 09 октября 2018 | 08:26

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Кожемяка начал свою избирательную кампанию с дешёвого пиарзаявления.

sasass 09 октября 2018 | 08:28

Фургал не знает , что Кремль так хочет ...

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