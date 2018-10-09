Власти Хабаровского края не согласны с переносом столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток
Глава региона Сергей Фургал сегодня сказал: «Пускай попробуют! Здоровая конкуренция никому не помешает, но столица останется, где была!».
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяка на днях заявил, что Владивосток, а не Хабаровск должен стать столицей Дальнего Востока.
Комментарии5
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ramen 09 октября 2018 | 08:19
А всю столицу из Москвы - в Хабаровск!
edyatel 09 октября 2018 | 08:30
ramen: С языка сняли...Я тоже за то, чтобы столицу перенести из Москвы в Хабаровск.
Тогда мы будем считаться азиатским государством, не будем иметь никакого отношения к Европе.
Будем неподсудны всевозможным ЕСПЧ, Брюсселям и Гаагам.
Не будем участвовать ни в каких европейских конкурсах и соревнованиях.
И вообще чихали мы тогда на Европу....
Какой дурак полетит в Европу из Хабаровска.
vikwlad 09 октября 2018 | 08:26
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Кожемяка начал свою избирательную кампанию с дешёвого пиарзаявления.
sasass 09 октября 2018 | 08:28
Фургал не знает , что Кремль так хочет ...