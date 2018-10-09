Власти города Свободный Амурской области решили демонтировать частично обрушившийся мост
Власти города Свободный Амурской области решили демонтировать частично обрушившийся мост. На данном участке организуют подъездные пути. Мост связывал две части города. Упали два его пролёта. В качестве предварительной причины назван проезд грузовика.
В результате инцидента пострадал водитель автомобиля.
Комментарии2
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julya_tsikina_20 09 октября 2018 | 08:19
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gvs 09 октября 2018 | 08:23
Причиной разрушения моста стало его использование по прямому назначению )))))