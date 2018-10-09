В футбольном клубе «Зенит» считают вопиющим инцидент с участием Александра Кокорина
Решение о наказании будет принято после расследования, которое проведут правоохранительные органы, сообщила пресс-служба команды. Окончания расследования решили дождаться и в «Краснодаре», за который играет Павел Мамаев, сообщает агентство ТАСС.
Вчера утром футболисты Кокорин и Мамаев устроили шумный завтрак в московской кофейне, оскорбили одного из посетителей, который сделал им замечание и стали его бить. Пострадавшим оказался чиновник Минпромторга. Возбуждено уголовное дело по статье «побои».
«Ситуация ясна, вопрос о наказании – это дело полиции», сказал в эфире «Эха Москвы» спортивный обозреватель Василий Уткин.
Два года назад Кокорина и Мамаева, которые тогда были в составе сборной России подвергли критике после того, как они пили элитное шампанское в ночном клубе в Монако после вылета национальной команды с чемпионата Европы. Оба были оштрафованы своими клубами, а позже принесли извинения.
Комментарии5
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nemez1 09 октября 2018 | 08:14
Обвинять только Кокорина, просто смешно и гадко, так называемый федервльный чиновник, как правило человек не порядочный и чрезмерным гонором в силу своей никчёмности, так развалить одну из самых богатых стран надо было суметь.
edyatel 09 октября 2018 | 08:20
nemez1: Страну развалили не без помощи таких подонков как наши миллионеры - футболисты.
В СССР таких бы вышвырнули с волчьим билетом, а то и посадили бы как Стрельцова.
sasass 09 октября 2018 | 08:26
Накажут однозначно , им под руку попал не русcий ,а китаец - они не знали , что он работает крупным чиновником в России...)))
aleksandr39 09 октября 2018 | 08:30
Ну все ,Кокорин созрел быть депутатом ГОСДУРЫ .