В Стамбуле начинает работу Священный Синод Константинопольского патриархата
Как ожидается, там будет решаться вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.
Обстановка в православном мире накаляется с лета. И хотя повестку дня в Стамбуле не называли, различные источники уже с сентября говорили о том, что чаша весов склоняется в пользу Киева. Украинская православная церковь, скорее всего, получит т.н. томос. Это документ, где будет говориться о ее статусе как автокефальной. Главный оппонент Вселенского патриарха Варфоломея по этому вопросу, московский патриарх Кирилл накануне вечером предупредил, что такой исход событий угрожает национальному единству соседнего государства. Это будет означать нарушение канонов, которое не примут верующие, дал понять предстоятель РПЦ. Москва считает, что украинский вопрос следует рассматривать на всеправославном соборе. В этом ее поддержала Антиохийская церковь. В преддверии Синода РПЦ обвинила Константинопольский патриархат в грубейшем нарушении церковных законов, приостановила поминовение патриарха Варфоломея за богослужением, и сотрудничество с иерархами Вселенского патриархата.
Заседание Синода продлится до четверга.
Комментарии5
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zztop1960 09 октября 2018 | 08:10
Россия может потерять патриарха , ведь патриарха РПЦ получила от Константинополя с условием , что РПЦ будет поминать вселенского патриарха , а нарушив договор , Москва теряет патриаршее звание
piter_ug 09 октября 2018 | 08:18
Вона Крым с какого бока вылез!
И кто бы мог подумать из отдававших приказ?
Да и чем!
pravdatut 09 октября 2018 | 08:19
Украинская православная церква родилась тогда, когда на месте москвы жабы квакали. Справедливость возрождается. Слава Украине !!!
fekoff 09 октября 2018 | 08:32
Обстановку накаляет Москва. С Богом, Украина.