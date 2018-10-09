В Стамбуле начинает работу Священный Синод Константинопольского патриархата

Как ожидается, там будет решаться вопрос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Обстановка в православном мире накаляется с лета. И хотя повестку дня в Стамбуле не называли, различные источники уже с сентября говорили о том, что чаша весов склоняется в пользу Киева. Украинская православная церковь, скорее всего, получит т.н. томос. Это документ, где будет говориться о ее статусе как автокефальной. Главный оппонент Вселенского патриарха Варфоломея по этому вопросу, московский патриарх Кирилл накануне вечером предупредил, что такой исход событий угрожает национальному единству соседнего государства. Это будет означать нарушение канонов, которое не примут верующие, дал понять предстоятель РПЦ. Москва считает, что украинский вопрос следует рассматривать на всеправославном соборе. В этом ее поддержала Антиохийская церковь. В преддверии Синода РПЦ обвинила Константинопольский патриархат в грубейшем нарушении церковных законов, приостановила поминовение патриарха Варфоломея за богослужением, и сотрудничество с иерархами Вселенского патриархата.

Заседание Синода продлится до четверга.