Александр Петров, подозреваемый в отравлении Скрипалей, оказался военным врачом, разведчиком Александром Мишкиным

Так утверждают расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Подробности будут обнародованы сегодня в три часа дня, — сказал в интервью «Эху» шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов.

Ранее Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя другого подозреваемого Руслана Боширова – Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России. Сами подозреваемые называют себя туристами. Они отрицают причастность к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.