Александр Петров, подозреваемый в отравлении Скрипалей, оказался военным врачом, разведчиком Александром Мишкиным
Так утверждают расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider. Подробности будут обнародованы сегодня в три часа дня, — сказал в интервью «Эху» шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов.
Ранее Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя другого подозреваемого Руслана Боширова – Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России. Сами подозреваемые называют себя туристами. Они отрицают причастность к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Комментарии10
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serge_moro 09 октября 2018 | 08:05
Ничего удивительного ,что Петров оказался Мишкиным в стране ,где президент оказался и вовсе не президентом,а вором, убийцей,подонком и предателем всего российского народа.
petervladov 09 октября 2018 | 08:09
serge_moro: БОРИТЕСЬ ТАМ!
tvitov66 09 октября 2018 | 08:10
serge_moro: звание ГРУшного Айболита не раскрыто ... Хотя если герой Чепига полковник, то любитель шпилей Мишкин должен быть как минимум под полковником
stebinmaku 09 октября 2018 | 08:12
"Доктор Петров, доктор Петров, прощай!
Горьких пилюль больше не назначай! "
tvitov66 09 октября 2018 | 08:14
Добрый ГРУшник Айболит!
Он под шпилями сидит.
Приходи к нему лечиться.
И Скрипаль, и Скрипалица ...
Всех излечит, исцелит.
Новичками Айболит!
seryj_wolk 09 октября 2018 | 08:23
stebinmaku: Мишкин, Мишкин, где твоя удыбка полная задора и огня?
vilingrad 09 октября 2018 | 08:21
tvitov66: сделали из армянской тетки из "Раши тудей, раши сюдей" полную дуру:)
tvitov66 09 октября 2018 | 08:27
vilingrad: из худой дуры полную делают не провалившие задание ГРУшники, а чрезмерное пристрастие к еде
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