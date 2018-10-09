На Украине взорвался склад боеприпасов
В районе ЧП в Черниговской области эвакуируют всех местных жителей.
Сильный пожар начался после взрыва на складе боеприпасов, который расположен недалеко от села «Дружба». Это примерно 160 километров от Киева. По всей территории Черниговской области и вдоль границы с Россией вводятся специальные меры. В частности, они включают запрет на проход в опасную зону. Из района взрыва уже эвакуировала около 10 тысяч человек. Данных о пострадавших пока нет, передает агентство Интерфакс. Остановлено движение поездов и машин, воздушное пространство закрыто в радиусе 20 километров от места происшествия. Жители из окрестных районов выкладывают в соцсетях фотографии зарева на горизонте, где расположена военная база. В район ЧП вылетел премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Там уже работает оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба.
В район взрывов направлены усиленные наряды полиции, которые патрулируют территорию.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
midnightblues 09 октября 2018 | 08:05
Добралося чпыга
видимо
но изменить вы идиоты ничего уже не можете
ukretotakoividskota 09 октября 2018 | 08:12
midnightblues: никто ничего изменить не хочет, живите в своем дерьме сами себе его наскакали.
protoukrop 09 октября 2018 | 08:33
midnightblues: Вчера только появилась информация о продаже украинскими военными в ДНР двух ПЗРК, а сегодня у них уже взорвался склад боеприпасов. Значит эта продажа ПЗРК была лишь малой верхушкой айсберга. Український мир однако.
petervladov 09 октября 2018 | 08:07
ЦЭ ФЕЕРВЕРК КО ДНЮ ГОЛОДОМОРА.
julya_tsikina_20 09 октября 2018 | 08:09
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального ceкcа! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с пpocтитутками. Это обычный ресурс для ceкc-знакомств. yulydate.tk
permsky_valenok 09 октября 2018 | 08:10
Что, это тоже "ихтамнеты" сотворили?
avp235 09 октября 2018 | 08:19
permsky_valenok:
После выволочки у хозяина диверсанты из ГРУ решили реабилитироваться. Это нужно было предвидеть.
putin_itogy 09 октября 2018 | 08:12
Вот уже и боевые дроны Кремля, испытаны перед предстоящей большой войной полководца Коротышки.
Ваше великое могущество, в терроризме уже признано, вы впереди планеты всей,
вас здесь нет равных.
И ваши сапоги уже подпирают Вселенную.
Чуть-чуть осталось..
mbh_vor__n1 09 октября 2018 | 08:32
Бандиты-бандеровцы ещё те «военные» - опять привычно жидко обделались, прикрывая воровство и чёрную торговлю боеприпасами.
Представляем, что бы какелы взрывали, если бы им пришлось прикрывать воровство и чёрную торговлю ядерным оружием, когда бы им, обезьянам с гранатой, Россия в своё время позволила ЯО иметь. ;)
edyatel 09 октября 2018 | 08:12
Не удивлюсь если ещё парочка Чернобылей будет или Днепрогэс взорвётся.
Нельзя, чтобы такой лакомый кусок как Украина достался США и НАТО.
vladimir1_57 09 октября 2018 | 08:25
edyatel: чтобы такой лакомый кусок как Украина
\\
Украина кусок дерьма, США и НАТО нужна лишь чтобы вонять России
vilingrad 09 октября 2018 | 08:18
Нормальными боевыми действиями не выходит- кишка тонка, ресурсов нет, народец от вождя и его бонапартизма подустал- будет Кремль срать мелкими терактами. Какая империя, такая и война...
ukretotakoividskota 09 октября 2018 | 08:22
vilingrad: Сами вымрите вовеать еще с вами.
ykpodupa 09 октября 2018 | 08:24
vilingrad: А с каких пор партизанская и диверсионная война ,это - плохая война !?
mexxanikk 09 октября 2018 | 08:19
Вот только не надо всеобщее раздолбайство хохлов переваливать на руку Москвы....
glebbalbesov 09 октября 2018 | 08:27
Ну вот мона еще списать пару тройку лямов проданных налево вооружений....
buzukin1905 09 октября 2018 | 08:30
Ну шо, мля - снова обосрались бандеровские сволочуги? И перекрыли границу - штобы народ не сдриснул в Россию :) Придется сдаться - и в Сибирь, на снегоуборку, со своими лопатами - шо там у нас - Лена еще не перекрыта?
Вангую: После победы на Украине здравого смысла там воцарится многоженство и церковный брак, иначе нахрена нужна автофекальная церковь при таком малом количестве разумных мужиков? А свидомые будут ковать новую человеческую общность народов севера в чумах и выведут породу оленей со свиным рылом - против генетики не попрешь :)