На Украине взорвался склад боеприпасов

В районе ЧП в Черниговской области эвакуируют всех местных жителей.

Сильный пожар начался после взрыва на складе боеприпасов, который расположен недалеко от села «Дружба». Это примерно 160 километров от Киева. По всей территории Черниговской области и вдоль границы с Россией вводятся специальные меры. В частности, они включают запрет на проход в опасную зону. Из района взрыва уже эвакуировала около 10 тысяч человек. Данных о пострадавших пока нет, передает агентство Интерфакс. Остановлено движение поездов и машин, воздушное пространство закрыто в радиусе 20 километров от места происшествия. Жители из окрестных районов выкладывают в соцсетях фотографии зарева на горизонте, где расположена военная база. В район ЧП вылетел премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Там уже работает оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба.

В район взрывов направлены усиленные наряды полиции, которые патрулируют территорию.