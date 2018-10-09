Конора Макгрегора также могут наказать за драку после боя с Хабибом Нурмагомедовым
Об этом сообщили в Атлетической комиссии штата Невада, которая расследует инцидент, передаёт агентство ТАСС. На видео попал момент удара Макгрегором одного из членов команды Нурмагомедова.
Бой ирландца и россиянина состоялся в минувшие выходные. Представитель нашей страны Хабиб Нурмагомедов победил. После боя началась массовая драка. Как считают организаторы турнира, её начал российский боец. Сам он говорит, что его спровоцировали. Выплату гонорара Нурмагомедову заморозили до окончания разбирательств. Макгрегор деньги уже получил.
Комментарии4
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zibex 09 октября 2018 | 07:53
Макгрегор защищался, я подло ударили сзади, а русские зверьки открыто начали драку
eternity88 09 октября 2018 | 08:06
zibex: Ну, это в "атлетической комиссии" тоже прекрасно видели. А вот то, что "и МакГрегора" (за попытку ответить на нападение со спины) наказывать собираются, намекает на то, что Хабиба разденут по полной. И на деньги, и на титул, и, возможно, на ооочень долгую, если не пожизненную дисквалификацию. И тут можно будет бесконечно обвинять "пиндосов" в коварной и подлой расправе с непобедимым бойцом, беспомощно повторять нелепую чепуху про "оскорбление отца и веры", и т.д., но, как и в случае с "виной Израиля" в том, что собственные российские командиры отправили Ил-20 в зону боевых действий на расстрел собственными же союзническими ракетами, все, что свалится на Нурмагомедова - его собственная заслуга, "самострел" по недомыслию.
igorrrpadlowitchs 09 октября 2018 | 08:07
zibex: какой- то зверёк, перепрыгнул сетку , весом в два раза больше Макгрегора , начал подло наносить ему удары сзади. А что должен был Макгрегор делать? Подставить вторую щеку?
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