В Черниговской области на складе боеприпасов произошел взрыв, в результате чего возник пожар. Об этом сообщается во вторник на официальной странице Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «Фейсбуке». «В связи со взрывом на шестом арсенале на територии Черниговской области введены ограничительные меры», — говорится в сообщении. Взрыв, как указывается в заявлении, произошел в 3:30 по местному времени (совпадает с мск) в городе Ичня Черниговской области. Производится эвакуация людей. Как отмечается в сообщении, на место выехала оперативная группа во главе с начальником Генштаба, власти развернули штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.