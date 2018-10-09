В Черниговской области на складах боеприпасов произошел взрыв — Генштаб ВСУ
В Черниговской области на складе боеприпасов произошел взрыв, в результате чего возник пожар. Об этом сообщается во вторник на официальной странице Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «Фейсбуке». «В связи со взрывом на шестом арсенале на територии Черниговской области введены ограничительные меры», — говорится в сообщении. Взрыв, как указывается в заявлении, произошел в 3:30 по местному времени (совпадает с мск) в городе Ичня Черниговской области. Производится эвакуация людей. Как отмечается в сообщении, на место выехала оперативная группа во главе с начальником Генштаба, власти развернули штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
piter_ug 09 октября 2018 | 07:51
Мишкин, гришкин, вовкин?
luger_max_otto 09 октября 2018 | 08:12
Да нет, скорее все как обычно: поворовали знатно, ну а там... Как у нас на ДВ.
julya_tsikina_20 09 октября 2018 | 07:55
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
petervladov 09 октября 2018 | 08:02
Явно прослеживается рука крЭмля.
sasass 09 октября 2018 | 08:03
Черногорию продолжают терзать за союз с НАТО...