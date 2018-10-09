Кандидат в губернаторы Хакассии от КПРФ Валентин Коновалов не пришёл на теледебаты
Он должен был встретиться с представителем Партии роста, сообщает агентство ТАСС. В штабе Коновалова сказали, что коммунист в это время встречался с избирателями. Там подчеркнули, что он не собирается снимать свою кандидатуру.
В первом туре выборов 9 сентября действующий на тот момент глава Хакасии Виктор Зимин уступил Коновалову. Назначили второй тур, в последний момент Зимин снял свою кандидатуру. После этого у Коновалова появился новый соперник — справедливорос Андрей Филягин. Голосование перенесли на первое воскресенье октября, однако и Филягин отказался от участия в выборах. Теперь выборы должны пройти 21 октября. В них должны участвовать коммунист Валентин Коновалов и представитель Партии роста Александр Мяхар.
Комментарии2
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sasass 09 октября 2018 | 08:08
Комуняка решил не дебатировать около властным прихлебателем...