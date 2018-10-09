Соцсеть Google+ будет закрыта для индивидуальных пользователей
Причина в её крайне низкой популярности. 90% пользовательских сессий длятся менее 5 секунд, сообщили в компании Google. Процесс закрытия будет постепенным, он продлится 10 месяцев.
Google+ начала работу в 2011 году. Некоторое время назад стало известно об утечке данных из-за программного сбоя, это могло затронуть до полумиллионов аккаунтов.
Комментарии2
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michael81 09 октября 2018 | 07:45
Правильно, ей мало кто пользуется. Я когда-то зарегистрировался там, но почти не заходил в свой аккаунт
julya_tsikina_20 09 октября 2018 | 07:53
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