Соцсеть Google+ будет закрыта для индивидуальных пользователей

Причина в её крайне низкой популярности. 90% пользовательских сессий длятся менее 5 секунд, сообщили в компании Google. Процесс закрытия будет постепенным, он продлится 10 месяцев.

Google+ начала работу в 2011 году. Некоторое время назад стало известно об утечке данных из-за программного сбоя, это могло затронуть до полумиллионов аккаунтов.