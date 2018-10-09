Запуск спутника «Метеор-М» с космодрома «Восточный» отложили как минимум до апреля следующего года
Об этом сообщил источник РИА Новости в отрасли. Изначально метеорологический космический аппарат планировали запустить в конце этого года. Перенос объяснили тем, что производителю вовремя не поставили комплектующие, отмечает агентство. Сейчас на орбите работает только один спутник серии «Метеор», запущенный в 2014 году. Запуск в конце прошлого года закончился аварией, спутник был потерян.
Комментарии9
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kir_pich_101 09 октября 2018 | 07:37
Видать на Али-Экспресс напутали чего-то.
Такое бывает...
И Почта России сроки провалила.
Может быть...
michael_c 09 октября 2018 | 07:45
Главное . Рогозна до аппаратов не допускать ...
julya_tsikina_20 09 октября 2018 | 07:59
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vezdehod 09 октября 2018 | 08:13
Видимо не договорились с Китаем - те подняли цены на комплектующие.
zibex 09 октября 2018 | 07:51
Петров и Баширов должны были закупить комплектующие в Сингапуре, но никак не могут выехать в очередную командировку.
yralez 09 октября 2018 | 07:54
Дырок не успели насверлить.
sasass 09 октября 2018 | 08:11
...а комплектующие поставляют пиндосы , а санкции до апреля не снимут....))))
andre_klimov 09 октября 2018 | 08:15
sasass:
А что, есть информация что к апрелю Россия устранит причины санкций? ;)
sasass 09 октября 2018 | 08:34
andre_klimov: Видимо надеются на новую рокировочку ...)))