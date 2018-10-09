Повышение пенсионного возраста стало альтернативой более жёстким решениям, утверждает Дмитрий Медведев
Премьер-министр написал статью для журнала «Вопросы экономики». В ней он рассказал, что проблему можно было решить за счёт увеличения отчислений в пенсионную систему или за счёт снижения реального уровня пенсий, что, по словам Медведева, неприемлемо.
Комментарии26
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 09 октября 2018 | 07:35
"— Владимир Ильич очень любил детей. Бывало, сидит он на скамейке, а если рядом присядет девочка, он бритвочку достанет и о ремень точит-точит. Посмотрит на девочку и снова точит-точит.
— Так при чём же здесь любовь, Надежда Константиновна?
— А ведь мог бы и полоснуть!"
Старый анекдот.
huyt 09 октября 2018 | 07:38
tv_victim: А за счёт конфискации наворованного из бюджета? Можно было бы не только пенсионный возраст тогда не поднимать, а все налоги отменять лет на 5.
put__out 09 октября 2018 | 07:41
huyt: Так это и есть те самые жёсткие меры. Путин на нары, дума с правительством в бега...
huyt 09 октября 2018 | 07:43
put__out:Верно. Этого и ждём пока всю эту банду в Гааге будут судить.
julya_tsikina_20 09 октября 2018 | 07:57
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
vezdehod 09 октября 2018 | 08:09
Повышение пенсионного возраста стало альтернативой более жёстким решениям, утверждает Дмитрий Медведев
=====================================================================================
Мы долго мучились принимая такое решение, но - кормить Нас нечем и мы не сдержались.
lager23 09 октября 2018 | 08:17
huyt: Медведев женат на Светланне Линник,которая приходится двоюродной сестрой Е.Васильевой--проходящей по делу "оборонсервиса".
Сама Васильева--дочь одного из преступных авторитетов Петербурга--Васильева.Президент Дмитрий Медведев в январе 2012 года наградил ее орденом Почета.
Медведев имеет сына--Илью Медведева.Два года назад он окончил МГИМО, но никто из студентов его там не видел, в публичном интервью Илюша заметил, что продолжит обучение в Масачусетском университете США, что в городе Бостоне..
Роскошные особняки, яхты и виноградники в Тоскане. Все это – нелегальное имущество никчёмного российского премьер-министра Дмитрия Медведева, и он знает что посоветовать своим пенсионерам и как им жить... «Денег нет!Вы держитесь там, хорошего вам настроения!»
merelymy 09 октября 2018 | 07:54
tv_victim: Еще есть анекдот по такому случаю:
- ... так и ты дедушка рассказывай.
- Спасибо доктор, так помогли.
kir_pich_101 09 октября 2018 | 07:35
Видать хотели изъять почку у каждого пенсионера.
Но что-то их остановило...
tv_victim 09 октября 2018 | 07:38
kir_pich_101: Думаю, в правительстве недоумевают, как вообще у людей с двумя почками хватает наглости жаловаться на нехватку денег....
kuxxxku 09 октября 2018 | 07:38
kir_pich_101: Была альтернатива: или ввести прогрессивный налог или поднять пенсии. Мы, да и все с зарплатой больше миллиона выбрали пенсии...
aybolit66 09 октября 2018 | 07:40
Варианты как перестать воевать и воровать, конечно не рассматривались.
tv_victim 09 октября 2018 | 07:42
aybolit66: Это экстремизЬм и подрыв основ государства! Эдак и до сменяемости власти можно докатиться...
huyt 09 октября 2018 | 07:45
aybolit66: Воевать и воровать похоже- святое дело у этого преступного воровского режима.
tatmus 09 октября 2018 | 07:42
или путём расстрела всех пенсионеров.....Спасибо, отец родной
danmestari 09 октября 2018 | 07:44
Более жесткое решение - это тебе, вовану и всей вашей п..добратии подср.чник выписать?
yralez 09 октября 2018 | 07:45
Эта сволота рассчитывает грабить ТОЛЬКО НАС, только тех, кто работает, а не служит им.
neyexo 09 октября 2018 | 07:46
Да, мы не забываем, что могло быть хуже.
Например, как в Центрально-африканской Республике.
За то, что это не так, спасибо партии родной
ser_gey_love_roff 09 октября 2018 | 07:47
Так оно еще и писатель!
nehoroshiy 09 октября 2018 | 07:48
Если судить по делам, то эти слова вообще ничего не значат.
piterrr 09 октября 2018 | 07:49
Надо же, Мендель-то головастик оказывается не просто вор и убийца, а ещё и писатель!...жидёныш писатель уборных стен маратель!
kazlevich1949 09 октября 2018 | 07:53
"Всегда найдутся эскимосы, которые выработают для жителей Бельгийского Конго директивы поведения в тропическую жару" - Ежи Лец.
"Более жёсткое решение" Вы, господин Медведев, считаете - это "мыло с верёвкой" без всяких комментариев раздать? Так это Дмитрий Анатольевич похоже эта "мыльница" сегодня уже более гуманное решение для пенсионеров!
Ангелы находятся в более близком родстве с сатаной, чем с людьми!
grigorev 09 октября 2018 | 07:56
Плохому танцору всегда что-то мешает. В этот раз помешали пенсионеры. Как бы расцвела экономика России, если бы их совсем не было.
sadda 09 октября 2018 | 08:14
Можно было бы сделать прогрессивную шкалу налога, чтобы состоятельные и богатые платили более высокий процент налога.
drgonish 09 октября 2018 | 08:16
[Повышение пенсионного возраста стало альтернативой более жёстким решениям]
Пенсионный возраст оговорен Конституцией РФ.
Не справляетесь - будет честным уйти в отставку, и дать работать тем людям, которые видят варианты решения этого вопроса. Более того, вы предвидели эту проблему заранее. Но, почему-то не было создано достаточно новых рабочие мест. И сейчас на только у пенсионеров, но и у молодежи проблемы с трудоустройством. А теперь их будет еще больше, потому, что пенсионеров нельзя будет отправлять на пенсию. Это вызовет проблемы на рынке труда с последующим, вероятно, социальным взрывом. Если конечно, вы не собираетесь воевать и мобилизовать трудоспособное население. Тогда, пенсионеры придутся кстати.
Более того, если хотите вынудить работать людей дольше, тогда сокращайте рабочий день до 6 часов минимум. Современные технологии вполне в состоянии это позволить. Забавно, когда для получения каких-то льгот, например, на ребенка, мамочки должны оббегать полгорода за какими-то бумажками, когда в век информатизации все сведения получаются нажатием кнопки одним пальцем правой руки определенной задницы.
Пора бы признать, что полностью свободный рынок в сложившихся условиях в России неприемлем. Жесткий протекционизм на товары, которые в России можем производить самостоятельно, сохранит существенные финансы внутри экономики страны. Например, можем производить бюджетные автомобили - полный запрет иноведер бюджетного класса. Подоспеет Aurus - полный запрет на элитные иноведра для чиновников. Для импортофилов поднять пошлины на 50%. Будут скулить - отсылать к США, они не стесняются поднимать пошлины другим странам ради своей экономики. И т.д..
lager23 09 октября 2018 | 08:28
За годы нефтяного бума Кремль получил в своё распоряжение триллионы нефтедолларов....
И где всё это, Димон, истратили на Олимпиаду в Сочи?