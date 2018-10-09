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07:32, 09 октября 2018

Повышение пенсионного возраста стало альтернативой более жёстким решениям, утверждает Дмитрий Медведев

Премьер-министр написал статью для журнала «Вопросы экономики». В ней он рассказал, что проблему можно было решить за счёт увеличения отчислений в пенсионную систему или за счёт снижения реального уровня пенсий, что, по словам Медведева, неприемлемо.

Комментарии

26

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tv_victim 09 октября 2018 | 07:35

"— Владимир Ильич очень любил детей. Бывало, сидит он на скамейке, а если рядом присядет девочка, он бритвочку достанет и о ремень точит-точит. Посмотрит на девочку и снова точит-точит.

— Так при чём же здесь любовь, Надежда Константиновна?

— А ведь мог бы и полоснуть!"


Старый анекдот.

huyt 09 октября 2018 | 07:38

tv_victim: А за счёт конфискации наворованного из бюджета? Можно было бы не только пенсионный возраст тогда не поднимать, а все налоги отменять лет на 5.

put__out 09 октября 2018 | 07:41

huyt: Так это и есть те самые жёсткие меры. Путин на нары, дума с правительством в бега...

huyt 09 октября 2018 | 07:43

put__out:Верно. Этого и ждём пока всю эту банду в Гааге будут судить.

julya_tsikina_20 09 октября 2018 | 07:57

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vezdehod 09 октября 2018 | 08:09

Повышение пенсионного возраста стало альтернативой более жёстким решениям, утверждает Дмитрий Медведев
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Мы долго мучились принимая такое решение, но - кормить Нас нечем и мы не сдержались.

lager23 09 октября 2018 | 08:17

huyt: Медведев женат на Светланне Линник,которая приходится двоюродной сестрой Е.Васильевой--проходящей по делу "оборонсервиса".
Сама Васильева--дочь одного из преступных авторитетов Петербурга--Васильева.Президент Дмитрий Медведев в январе 2012 года наградил ее орденом Почета.
Медведев имеет сына--Илью Медведева.Два года назад он окончил МГИМО, но никто из студентов его там не видел, в публичном интервью Илюша заметил, что продолжит обучение в Масачусетском университете США, что в городе Бостоне..
Роскошные особняки, яхты и виноградники в Тоскане. Все это – нелегальное имущество никчёмного российского премьер-министра Дмитрия Медведева, и он знает что посоветовать своим пенсионерам и как им жить... «Денег нет!Вы держитесь там, хорошего вам настроения!»

merelymy 09 октября 2018 | 07:54

tv_victim: Еще есть анекдот по такому случаю:
- ... так и ты дедушка рассказывай.
- Спасибо доктор, так помогли.

kir_pich_101 09 октября 2018 | 07:35

Видать хотели изъять почку у каждого пенсионера.
Но что-то их остановило...

tv_victim 09 октября 2018 | 07:38

kir_pich_101: Думаю, в правительстве недоумевают, как вообще у людей с двумя почками хватает наглости жаловаться на нехватку денег....

kuxxxku 09 октября 2018 | 07:38

kir_pich_101: Была альтернатива: или ввести прогрессивный налог или поднять пенсии. Мы, да и все с зарплатой больше миллиона выбрали пенсии...

aybolit66 09 октября 2018 | 07:40

Варианты как перестать воевать и воровать, конечно не рассматривались.

tv_victim 09 октября 2018 | 07:42

aybolit66: Это экстремизЬм и подрыв основ государства! Эдак и до сменяемости власти можно докатиться...

huyt 09 октября 2018 | 07:45

aybolit66: Воевать и воровать похоже- святое дело у этого преступного воровского режима.

tatmus 09 октября 2018 | 07:42

или путём расстрела всех пенсионеров.....Спасибо, отец родной

danmestari 09 октября 2018 | 07:44

Более жесткое решение - это тебе, вовану и всей вашей п..добратии подср.чник выписать?

yralez 09 октября 2018 | 07:45

Эта сволота рассчитывает грабить ТОЛЬКО НАС, только тех, кто работает, а не служит им.

neyexo 09 октября 2018 | 07:46

Да, мы не забываем, что могло быть хуже.
Например, как в Центрально-африканской Республике.
За то, что это не так, спасибо партии родной

ser_gey_love_roff 09 октября 2018 | 07:47

Так оно еще и писатель!

nehoroshiy 09 октября 2018 | 07:48

Если судить по делам, то эти слова вообще ничего не значат.

piterrr 09 октября 2018 | 07:49

Надо же, Мендель-то головастик оказывается не просто вор и убийца, а ещё и писатель!...жидёныш писатель уборных стен маратель!

kazlevich1949 09 октября 2018 | 07:53

"Всегда найдутся эскимосы, которые выработают для жителей Бельгийского Конго директивы поведения в тропическую жару" - Ежи Лец.
"Более жёсткое решение" Вы, господин Медведев, считаете - это "мыло с верёвкой" без всяких комментариев раздать? Так это Дмитрий Анатольевич похоже эта "мыльница" сегодня уже более гуманное решение для пенсионеров!
Ангелы находятся в более близком родстве с сатаной, чем с людьми!

grigorev 09 октября 2018 | 07:56

Плохому танцору всегда что-то мешает. В этот раз помешали пенсионеры. Как бы расцвела экономика России, если бы их совсем не было.

sadda 09 октября 2018 | 08:14

Можно было бы сделать прогрессивную шкалу налога, чтобы состоятельные и богатые платили более высокий процент налога.

drgonish 09 октября 2018 | 08:16

[Повышение пенсионного возраста стало альтернативой более жёстким решениям]

Пенсионный возраст оговорен Конституцией РФ.

Не справляетесь - будет честным уйти в отставку, и дать работать тем людям, которые видят варианты решения этого вопроса. Более того, вы предвидели эту проблему заранее. Но, почему-то не было создано достаточно новых рабочие мест. И сейчас на только у пенсионеров, но и у молодежи проблемы с трудоустройством. А теперь их будет еще больше, потому, что пенсионеров нельзя будет отправлять на пенсию. Это вызовет проблемы на рынке труда с последующим, вероятно, социальным взрывом. Если конечно, вы не собираетесь воевать и мобилизовать трудоспособное население. Тогда, пенсионеры придутся кстати.

Более того, если хотите вынудить работать людей дольше, тогда сокращайте рабочий день до 6 часов минимум. Современные технологии вполне в состоянии это позволить. Забавно, когда для получения каких-то льгот, например, на ребенка, мамочки должны оббегать полгорода за какими-то бумажками, когда в век информатизации все сведения получаются нажатием кнопки одним пальцем правой руки определенной задницы.

Пора бы признать, что полностью свободный рынок в сложившихся условиях в России неприемлем. Жесткий протекционизм на товары, которые в России можем производить самостоятельно, сохранит существенные финансы внутри экономики страны. Например, можем производить бюджетные автомобили - полный запрет иноведер бюджетного класса. Подоспеет Aurus - полный запрет на элитные иноведра для чиновников. Для импортофилов поднять пошлины на 50%. Будут скулить - отсылать к США, они не стесняются поднимать пошлины другим странам ради своей экономики. И т.д..

lager23 09 октября 2018 | 08:28

За годы нефтяного бума Кремль получил в своё распоряжение триллионы нефтедолларов....
И где всё это, Димон, истратили на Олимпиаду в Сочи?

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