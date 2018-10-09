В российской военной разведке нашли виновных в провале агентов в Нидерландах, пишут СМИ
В российской военной разведке нашли виновных в провале агентов в Нидерландах, пишет сайт МБХ-Медиа. Одним из них сочли второго секретаря посольства Константина Бахтина, который координировал операцию по кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия. По данным сайта, местная контрразведка прослушивала телефон Бахтина и с самого начала следила за ситуацией. В сообщении отмечается, что Константин Бахтин во время учёбы в Военно-дипломатической академии в Москве жил в том же общежитии, что и Анатолий Чепига, подозреваемый в отравлении Скрипалей, они дружили семьями.
Согласно данным, которые приводит МБХ-Медиа, в субботу в Минобороны России прошло секретное совещание по следам громких провалов российских разведчиков в США, Англии, Голландии и Черногории. В результате в российской военной разведке ожидается серия отставок.
Комментарии4
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udalennyi2 09 октября 2018 | 07:45
Настолько секретное совещание, что об этом на каждом углу говорят в новостях.. Они даже этого не могут сделать тайно.
veganfckelby 09 октября 2018 | 07:53
udalennyi2: "следующая остановка - "секретная воинская часть""
midnightblues 09 октября 2018 | 08:07
veganfckelby: udalennyi2: де бл
но это к лучшему
наконец-то в мире поняли-с каким сбродом имеют дело
julya_tsikina_20 09 октября 2018 | 07:59
❤️❤️❤️
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