В российской военной разведке нашли виновных в провале агентов в Нидерландах, пишут СМИ

В российской военной разведке нашли виновных в провале агентов в Нидерландах, пишет сайт МБХ-Медиа. Одним из них сочли второго секретаря посольства Константина Бахтина, который координировал операцию по кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия. По данным сайта, местная контрразведка прослушивала телефон Бахтина и с самого начала следила за ситуацией. В сообщении отмечается, что Константин Бахтин во время учёбы в Военно-дипломатической академии в Москве жил в том же общежитии, что и Анатолий Чепига, подозреваемый в отравлении Скрипалей, они дружили семьями.

Согласно данным, которые приводит МБХ-Медиа, в субботу в Минобороны России прошло секретное совещание по следам громких провалов российских разведчиков в США, Англии, Голландии и Черногории. В результате в российской военной разведке ожидается серия отставок.