Режим ЧС введён в городе Свободный Амурской области
Там рухнул автомобильный мост. Пострадал один человек – водитель грузовика. Конструкции упали на железнодорожные пути Транссибирской магистрали. Движение поездов в районе станции приостановлено, сообщает пресс-служба Забайкальского железной дороги.
Комментарии5
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huyt 09 октября 2018 | 07:41
Запредельная стоимость билетов, нгепрозрачность и низкая эффективность этой госкорпорации, как большинства и других. Поэтому и мосты в таком состоянии, которые РЖД обязана обслуживать. поэтому и железнодорожные переезды у нас в ужасном состоянии, где зачастую гибнут люди.
julya_tsikina_20 09 октября 2018 | 07:59
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zibex 09 октября 2018 | 07:48
Как тут не вспомнить что все деньги ушли на Крымский мост, который тоже скоро развалится
sharko_2 09 октября 2018 | 07:53
Господи, займись кремлёвскими башенками и заборчиком.
sergo_25_26 09 октября 2018 | 08:29
Ждем таких новостей о новом скрепном мосте.