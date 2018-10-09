Около 10 тысяч человек эвакуированы после взрыва на военном складе под Черниговом на Украине
Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на Госслужбу страны по ЧС. В радиусе 20 километров остановлено движение поездов, автомобилей, закрыто воздушное пространство. Сведений о пострадавших не поступало.
Комментарии5
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sencov_est_kombikorm 09 октября 2018 | 07:36
Следы российских сапог рядом со складами уже обнаружены?
gosha27 09 октября 2018 | 07:40
sencov_est_kombikorm: Шо,опять Чепига и Мишкин???? Ужасс,что творят!!!!
tv_victim 09 октября 2018 | 07:40
Ну вот и прояснилось, откуда у "шахтеров и комбайнеров" оружие и боеприпасы! Доблестные укровояки продали за шмат сала, а теперь остатки подожгли, чтобы концы спрятать....
ukretotakoividskota 09 октября 2018 | 07:41
шо национальная забава каклов растащи арсенал а потом подожги.
dzinselub 09 октября 2018 | 07:43
Рановато взорвали этот склад.Нужно было взрывать в аккурат перед выборами их президента,тогда бы точно никто не отдал бы свой голос за Порошенко.