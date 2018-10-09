Фильмы «Собибор» и «Донбасс» вошли в лонг-лист премии «Оскар»
Всего в списке почти 90 картин. Полный список опубликован на сайте премии. «Собибор» Константина Хабенского выдвинут Россией. Фильм рассказывает о восстании в концлагере в 1943 году. «Донбасс» Сергея Лозницы посвящён жизни самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Эту картину выдвинула на «Оскар» Украина.
Комментарии1
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midnightblues 09 октября 2018 | 08:15
А Доунбасс это не та комедия,где действия происходят в кафе Сепар??