Власти Москвы пожаловались на дефекты в отечественном программном обеспечении
Чиновники не могут завершить переход на российскую электронную почту в рамках импортозамещения, пишет газета «Коммерсант». Департамент информационных технологий столицы обратился по этому поводу к вице-премьеру Максиму Акимову. Как пишет издание, жалобы связаны с многочисленными дефектами в приложении «МойОфис Почта», разработанного компанией «Новые облачные технологии». В самой компании говорят, что большинство недостатков уже устранили, оставшиеся планируется исправить к весне следующего года.
Комментарии5
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democ 09 октября 2018 | 07:21
Обещанного три года ждут... Производители сыра и колбасы шустрее оказались.
huyt 09 октября 2018 | 07:28
democ: Да какая там электронная почта, если на 85% территории этой страны сортиры (туалеты) на улице находятся и нет канализации ? И это в век новейших технологий.
kir_pich_101 09 октября 2018 | 07:28
democ: И начали ляпать из пальмового масла.
Так может почта из него же?
lenin3 09 октября 2018 | 07:25
Дык,откуда в России нормальные программисты?Приличные уехали,а неприличными командуют ничего не понимающие в программировании родственники всяких высокопоставленных чинуш,посаженные на синекуру для распила госденег...
hangman19 09 октября 2018 | 07:28
Да, в программное обеспечение пальмового масла не добавишь)