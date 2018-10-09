Власти Москвы пожаловались на дефекты в отечественном программном обеспечении

Чиновники не могут завершить переход на российскую электронную почту в рамках импортозамещения, пишет газета «Коммерсант». Департамент информационных технологий столицы обратился по этому поводу к вице-премьеру Максиму Акимову. Как пишет издание, жалобы связаны с многочисленными дефектами в приложении «МойОфис Почта», разработанного компанией «Новые облачные технологии». В самой компании говорят, что большинство недостатков уже устранили, оставшиеся планируется исправить к весне следующего года.