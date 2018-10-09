Взрыв произошел на военном складе в Черниговской области на Украине — Минобороны
Началась эвакуация людей.
Ограничительные меры вводятся по всей территории Черниговской области Украины и вдоль границы с Россией после взрыва.
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Началась эвакуация людей.
Ограничительные меры вводятся по всей территории Черниговской области Украины и вдоль границы с Россией после взрыва.
Комментарии3
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ostapba 09 октября 2018 | 07:21
Марсиане конечно.
Дронами даже..
ivar1964 09 октября 2018 | 07:25
ostapba: Взрывать "марсиане" умеют. Строить не очень получается.
ymnik29 09 октября 2018 | 07:35
То , что в Перми взрыв на пороховом заводе то ерунда - вот в Украине то да !